Sergiu Tarna a fost găsit fără suflare pe un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția, iar agresorul este un agent al poliției locale venețiene, potrivit publicațiilor Il Gazzettino, La Nuova Venezia și Corriere del Veneto.

Polițistul local a fugit în Spania după crimă

Imediat după ce l-a ucis pe moldoveanul Sergiu Tarna, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie 2025, la Mira, în provincia Veneția, agentul de poliție locală reținut pentru omor a fugit în Spania, unde se pare că avea unele cunoștințe.

Potrivit reconstituirii făcute de carabinierii coordonați de procurorul venețian Christian Del Turco, bărbatul de 40 de ani ar fi făcut o primă oprire la Tenerife, apoi s-a deplasat la Madrid, pentru ca în cele din urmă să se întoarcă la Veneția.

Unul dintre elementele care i-au condus pe anchetatori pe urmele sale a fost chiar absența de la serviciu timp de câteva zile. După cum a explicat comandantul provincial Marco Aquilio în cadrul unei conferințe de presă, bărbatul s-a întors în Italia în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie, iar tatăl său l-a preluat de la aeroport.

După ce inițial a cerut să fie lăsat pe câmpuri, în zona Malcontenta di Mira – aceeași în care a fost ucis tânărul de 25 de ani de origine moldoveană – acesta s-a întors acasă, unde a fost reținut de carabinieri.

Arma crimei nu a fost găsită, la fel nici pistolul său de serviciu.

Procurorul de caz: A fost o execuție

„Cu siguranță, prin modul în care a fost comisă, a fost o execuție. Focul a fost tras de la mică distanță, iar bietul tânăr de 25 de ani nu a avut nicio șansă, a murit pe loc”, a declarat procurorul adjunct al Veneției, Stefano Ancillotto, referindu-se la uciderea lui Sergiu Tarna.

Anchetatorii și procurorii cred că la execuție „a participat cel puțin o altă persoană”, surprinsă la rândul ei pe înregistrările video. Investigațiile continuă pentru identificarea acesteia.

Deși nu avea antecedente penale grave, anchetatorii vorbesc despre o execuție în toată regula, posibil legată de un conflict cu șefii unei rețele de stupefiante.

Concluziile medicului legist arată că tânărul moldovean a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție.

