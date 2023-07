Rareş Hopincă, noul prefect al Capitalei. A fost city manager la sectorul 5, până la revenirea lui Piedone

Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial, semnată de premierul Marcel Ciolacu și de vicepremierul Cătălin Predoiu, care conduce și MAI.

Numirea lui Rareș Hopincă, în Monitorul Oficial

Consilier general al Municipiului București din partea social-democraților și fost city manager al sectorului 5, Rareș Hopincă, 38 de ani, a fost alegerea partidului condus de Marcel Ciolacu. Postul era vacant de la finalul lunii martie, atunci când Toni Greblă a fost numit preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente. De atunci, timp de patru luni, înlocuitorul lui Greblă a fost subprefectul Diana Artene.

Cine este Rareș Hopincă, noul prefect de București

Potrivit CV-ului, Hopincă are 15 ani experiență profesională, dintre care 8 ani în funcții de conducere.

Conform celei mai recente declarații de avere, Rareș Hopincă are două apartamente în București, unul de 66 mp, cumpărat în 2011, și un altul, de 41 de metri pătrați, cumpărat în 2015, a notat g4media.ro. Hopincă mai are obiecte de artă și bijuterii în valoare de 30.000 de lei, iar în conturi are 10.800 de euro și 500 de dolari.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

Hopincă este membru PSD din 2009, iar din 2019 este președinte executiv al PSD Sector 5. Este licențiat în filosofie, iar în CV-ul său apar funcții legate de PR și comunicare, până când a început să primească funcții publice.

Între 2014 și 2018 a avut funcții de director al unor societăți comerciale, iar între 2018 și 2020 a fost coordonatorul programului de asistență tehnică derulat de sectorul 5 cu Banca Mondială.

Libertatea a scris la începutul lunii iunie că Rareș Hopincă, pe atunci încă city manager la sectorul 5, a organizat un târg de Crăciun care a costat aproape un milion de euro din bani publici: 628.000 de euro au fost plătiți de Centrul Cultural Ștefan Iordache din subordinea Primăriei Sector 5 și 280.000 de euro au venit de la Opera Română. Tot Libertatea a scris că Hopincă a beneficiat în primele 6 luni din 2023 de mai multe știri pozitive pe site-ul stiripesurse.ro.

Rareș Hopincă a plecat din funcție după ce Cristian Popescu Piedone a fost repus primar la sectorul 5, în urma eliberării din închisoare.

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat în luna mai 2022 la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv, pedeapsă din care a executat un an și o lună. Faptele care i s-au imputat au avut loc când Piedone era primar al sectorului 4. El a fost achitat și eliberat pe 21 iunie și a revenit la Primăria Sectorului 5 o zi mai târziu.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cât de FRUMOASĂ este soția lui Mircea Radu. Cu ce se ocupă Raluca

Viva.ro Cum arată acum casa Stelei Popescu de la 2 Mai. Fiica adoptivă a făcut schimbări radicale la 6 ani de la moartea artistei

PUBLICITATE De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

FANATIK.RO Horoscop august 2023, realizat de Camelia Pătrășcanu. Prima parte a lunii, complicată pentru două zodii

Știrileprotv.ro Povestea din spatele tunsorii lui Sinéad O'Connor. „Mama ne prezenta ca fiica ei urâtă și fiica ei frumoasă”

Observatornews.ro Cum funcţionează "schema şezlongul" pe litoral. Suma pe care a plătit-o o turistă pentru două şezlonguri: "Peste 5 ani, mai vin doar bogații aici"

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro 'Voi sunteți nebuni?'. Mesajele primite de David Popovici, după rezultatele de la Campionatul Mondial de Natație