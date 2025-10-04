Arhiconservatoarea a fost aleasă președinte al Partidului Liberal Democrat (PLD) din Japonia

Sanae Takaichi, o conservatoare înflăcărată care se inspiră din Margaret Thatcher, a fost aleasă președinte al Partidului Liberal Democrat (PLD) din Japonia. Această victorie o poziționează pentru a deveni prima femeie prim-ministru a Japoniei.

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a învins-o pe rivalul său apropiat, Shinjiro Koizumi, într-un al doilea tur de scrutin sâmbătă. Victoria sa a contrazis sondajele pre-vot, care indicau o victorie pentru Koizumi.

Sanae Takaichi are o carieră politică impresionantă

Cu o experiență vastă în politică, Takaichi a ocupat multiple poziții în cabinet și a fost un susținător major al politicilor „Abenomics” ale regretatului Shinzo Abe. Ea îl va înlocui imediat pe premierul în exercițiu Shigeru Ishiba în fruntea PLD.

„Mai degrabă decât să mă simt fericită acum”, a declarat Takaichi, care a candidat de două ori anterior pentru conducerea partidului, „simt că viitorul este cu adevărat dificil”.

Takaichi moștenește un partid de guvernământ care se confruntă cu amenințări geopolitice în creștere și relații tensionate cu cel mai important aliat al Japoniei, SUA. PLD, care a condus Japonia pentru aproape toți ultimii 70 de ani, are o poziție fragilă la putere prin coaliția sa cu partidul mai mic Komeito.

Partidului și-a pierdut majoritatea în ambele camere ale parlamentului sub Ishiba, ceea ce înseamnă că Takaichi va fi forțată să caute sprijinul unuia sau mai multor partide de opoziție pentru a fi confirmată ca prim-ministru într-un vot programat pentru 15 octombrie.

Margaret Thatcher este sursa de inspirație a arhiconservatoarei japoneze

Takaichi, o naționalistă care favorizează restricții mai stricte privind imigrația și care se bucură de un sprijin puternic în rândul membrilor de rând ai PLD, a declarat partidului că toți membrii trebuie să muncească „ca niște cai”.

„În ceea ce mă privește, voi abandona conceptul de echilibru între viața profesională și cea personală”, a spus ea, purtând un costum albastru regal care amintea de idolul său Margaret Thatcher.

Specialiștii sunt însă de părere că politica ei dură ar putea atrage antipatie din partea altor politicieni.

Tobias Harris, biograful lui Abe și fondatorul firmei de consultanță politică Japan Foresight, a declarat că, deși Takaichi se bucură de popularitate în rândul foștilor susținători ai PLD care s-au orientat recent către partide mai mici, politica sa dură riscă să înstrăineze partenerul de coaliție Komeito.

Takaichi va deveni prima femeie premier a Japoniei

Rezultatul alegerilor pentru conducerea Partidului Liberal-Democrat din Japonia, cu Sanae Takaichi aleasă ca lideră pe 4 octombrie 2025, are un impact direct și crucial asupra funcției de prim-ministru. Deoarece LDP este partidul de guvernământ majoritar, președintele partidului devine automat prim-ministru, conform practicii politice din Japonia.

Astfel, Sanae Takaichi va deveni prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, preluând oficial șefia guvernului. Aceasta marchează o schimbare majoră în peisajul politic japonez, aducând o nouă abordare conservatoare și naționalistă în politicile interne și externe. În plus, alegerea ei este menită să consolideze coeziunea partidului și să ofere stabilitate guvernamentală după o perioadă cu rezultate electorale slabe pentru LDP.

Prin urmare, funcția de prim-ministru va trece de la Shigeru Ishiba la Sanae Takaichi în mod direct și rapid, iar programul și direcția guvernului japonez vor reflecta viziunea și prioritățile liderului nou ales.

Cine a fost Margaret Thatcher, prima femeie prim-ministru din Marea Britanie

Margaret Thatcher a fost prima femeie prim-ministru a Regatului Unit, servind între 1979 și 1990. A fost lidera Partidului Conservator între 1975 și 1990, fiind și cel mai longeviv prim-ministru britanic al secolului XX. Supranumită „Doamna de Fier” pentru stilul său ferm și politicile necompromițătoare, Thatcher a fost cunoscută pentru privatizările întreprinderilor de stat, reducerea puterii sindicatelor și promovarea unei economii de piață liberă. A condus cu succes Războiul din Insulele Falkland și a implementat reforme economice și sociale profunde.

Deși a fost extrem de influentă, politica sa a fost și controversată, provocând nemulțumiri sociale și critici legate de impactul asupra industriilor tradiționale și serviciilor sociale. A rămas o figură emblematică în istoria politică britanică, cu o moștenire puternică și o influență care se reflectă încă în politica britanică contemporană.

Prima femeie premier din istoria Marii Britanii, Margaret Thatcher a murit în 2013 și a fost condusă pe ultimul drum în prezența Reginei Elisabeta a II-a.

