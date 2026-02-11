Campanie pentru sănătatea inimii camionagiilor

Angajații Chippenham Pit Stop, un popas pentru camioane situat la ieșirea de pe autostrada M4, în Marea Britanie, desfășoară programul „Love Your Hearts” pe tot parcursul lunii februarie.

Ca parte a campaniei, șoferii de TIR sunt încurajați să consume 30 de plante pe săptămână, făcând mici schimbări în dietă, inclusiv adăugând nuci la micul dejun sau variind zilnic tipurile de fructe.

„Stau în cabine cu orele, în fiecare zi”

„Șoferii de camion duc o viață sedentară, stând în cabinele lor ore lungi în fiecare zi… așa că ne concentrăm pe modul în care îmbunătățirea sănătății intestinale reduce inflamația și, prin urmare, riscurile de boli de inimă”, a declarat Lucy Hatherall, în vârată de 29 de ani, lucrează la Pit Stop

James Mitchell, în vârstă de 49 de ani, este șofer de TIR și rămâne frecvent peste noapte la Pit Stop după ture de 12 ore. El spune că e dificil să găsești mâncare sănătoasă în parcările de pe autostradă, la un preț accesibil.

„Voi încerca mereu să ajung la Pit Stop, mai degrabă decât să opresc la centrele de servicii, care de obicei au doar fast-food… avem nevoie de mai multe popasuri decente ca acesta, sunt cu adevărat importante pentru industrie”, a continuat Mitchell, potrivit BBC.

Potrivit lui Jo Burton, supervizor la Pit Stop, popasul are aproximativ 160 de locuri de parcare peste noapte pentru camioane: „Poate deveni aglomerat aici și toți trebuie să mănânce undeva… E mai bine să ai o conversație, un zâmbet de bun venit și nu o masă încălzită la microunde în spatele camionului”.

Hatherall a mai spus că această campanie de sănătate își propune să îi facă pe oameni să privească mâncarea diferit: „Adesea, multe campanii adresate celor care trăiesc acest stil de viață presupun să elimini lucruri, să nu mănânci dulciuri, să nu bei alcool și, deși acest lucru este important, noi am vrut să evidențiem cum pot adăuga lucruri în stilul lor de viață și în dietă pentru a face o diferență pozitivă”.

Boli profesionale în rândul șoferilor de camion

Șoferii de camion sunt expuși la o serie de boli profesionale din cauza orelor lungi la volan, sedentarismului și stresului.

Durerile lombare, herniile de disc sau afecțiuni ale gâtului și umărului sunt foarte frecvente, cauzate de poziția îndelungată la volan, vibrațiile camionului și ridicarea de greutăți la încărcare/descărcare. Aceste probleme pot duce la incapacitate temporară sau permanentă de muncă și sunt adesea tratate ca boli profesionale, dacă există legătură clară cu meseria.

De asemenea, riscul de hipertensiune, boli de inimă și accidente vasculare cerebrale (AVC) este crescut din cauza sedentarismului, stresului, alimentației nesănătoase și lipsei de somn regulat. Programul neregulat de somn și perioadele lungi fără activitate fizică favorizează obezitatea și sindromul metabolic, care la rândul lor sporesc riscul cardiovascular.

Apneea de somn obstructivă este frecventă la șoferii de cursă lungă. Depresia, anxietatea, stresul cronic și sentimentul de izolare sunt foarte răspândite, cauzate de lipsa contactului social, absența de acasă și presiunea de a respecta termenele. Aceste probleme afectează concentrarea la volan și pot duce la incapacitate de muncă sau la renunțarea la meserie.​

