Decizia a fost confirmată ulterior de Fedorov într-o postare pe rețelele de socializare: „A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainean în calitate de ministru al Apărării”.

Reformele lui Fedorov și realizările mandatului

În timpul mandatului său de șase luni, Mihailo Fedorov a implementat o serie de măsuri, printre care blocarea accesului Rusiei la sistemul de comunicații prin satelit Starlink, lansarea unei campanii de atac asupra infrastructurii logistice rusești din Crimeea ocupată și inițierea unor reforme militare considerate „nepopulare, dar necesare”. Fedorov a recunoscut totuși că nu a reușit să atingă trei obiective majore: revizuirea completă a Ministerului Apărării conform standardelor NATO, reformarea sistemului de achiziții militare și dezvoltarea unei culturi a responsabilității în interiorul ministerului.

„Noua structură a fost lansată, multe persoane au fost concediate și numeroase procese au fost inițiate. Dar a trebuit să fim și mai hotărâți în a-i demite pe cei care împiedicau schimbarea”, a scris Fedorov pe Facebook.

Posibilele motive din spatele demiterii

În spatele acestei decizii controversate ar putea sta tensiunile dintre Fedorov și comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrskii, potrivit unor surse citate de Kyiv Independent. Analistul politic Volodimir Fesenko a explicat că „nu toată lumea este mulțumită de propunerile lui Fedorov de reformare a armatei, mai ales de planurile sale de revizuire a modului în care funcționează Ministerul Apărării”.

De asemenea, există speculații că divergențele dintre Fedorov, un „tehnocrat tânăr”, și generalii formați în perioada post-sovietică, inclusiv Sîrskii, au jucat un rol crucial în decizia lui Zelenski. „Acesta este un conflict între două viziuni fundamental diferite”, a declarat Iurii Hudimenko, șeful Consiliului Public Anticorupție din cadrul Ministerului Apărării.

Scepticism față de înlocuirea lui Fedorov cu Klymenko

Numirea lui Ihor Klymenko, actualul ministru de Interne, în locul lui Fedorov a fost întâmpinată cu scepticism. „Sunt vești proaste”, a spus un parlamentar din partidul lui Zelenski pentru Kyiv Independent. Analistul Fesenko a adăugat: „O altă schimbare de ministru al Apărării – indiferent de cine îl va înlocui – ar crea pur și simplu mai mult haos”.

Purtătoarea de cuvânt a lui Klymenko, Mariana Reva, a declarat pentru Kyiv Independent că acesta a fost surprins de propunerea președintelui, dar a subliniat că, fiind ofițer, „cuvântul comandantului suprem este un ordin”.

Critici și apeluri la proteste după demiterea lui Fedorov

Decizia de înlăturare a lui Fedorov a provocat critici și apeluri la proteste din partea societății civile și a unor oficiali ucraineni. Veteranul Dmitro Koziatynskyi a cerut organizarea de manifestații pașnice la Kiev împotriva „remanierilor constante” ale președintelui. „Nu vom învinge niciodată Rusia atâta timp cât aceeași stagnare și corupție totală domnesc în armata și ministerele noastre”, a scris el pe rețelele de socializare.

Jurnalistul Sergiy Sydorenko a comparat această decizie cu încercările anterioare ale lui Zelenski de a desființa agențiile anticorupție, avertizând că astfel de acțiuni „au consecințe devastatoare pentru încrederea în stat și în președinte personal”.

Serhii Sternenko, fost consilier al lui Fedorov, a anunțat că nu va mai colabora cu Ministerul Apărării în urma acestei schimbări. El l-a descris pe Fedorov drept „cel mai bun ministru al apărării din întreaga noastră istorie” și a criticat obstacolele birocratice care i-au blocat inițiativele.

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