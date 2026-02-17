Implicat în tranzacții de anvergură

Cu o vastă experiență în domeniul M&A și al dreptului comercial, Dragoș a fost implicat în numeroase tranzacții de anvergură în diverse sectoare de activitate. Portofoliul său include reprezentarea unor investitori de top în toate etapele unei tranzacții: de la analiza de tip due diligence până la negocierea și semnarea contractelor de vânzare.

„Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România”, a declarat Karina Pavăl după ce Carrefour a anunțat oficial că vinde afacerea din România către „frații Dedeman”.

Procesul de achiziție a fost asistat juridic de casa de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații. Din echipa de consultanți care a gestionat detaliile legale ale tranzacției face parte și avocatul Dragoș Iamandoiu, soțul Karinei Pavăl, care activează în cadrul acestei societăți.

Ascensiunea Karinei Pavăl pe piața investițiilor este fulminantă. Numele moștenitoarei imperiului Dedeman devine sinonim cu tranzacțiile de calibru.

După succesul din sectorul farma, unde a coordonat o achiziție majoră, Karina Pavăl atrage din nou atenția investitorilor prin preluarea activelor imobiliare ale hipermarketurilor Carrefour, marcând o nouă etapă în expansiunea Pavăl Holding.

Potrivit unui comunicat de presă al Carrefour, retailerul francez va vinde lanțul de magazine fraților Pavăl pentru suma totală de 823 de milioane de euro.

A studiat la King’s College London

Dragoș Iamandoiu este licențiat în Drept la Universitatea din București, a studiat la King’s College London, Marea Britanie (LL.M.) și este doctorand în Dreptul Afacerilor Internaționale și asistent universitar în Dreptul Afacerilor Internaționale și Drept Internațional Privat/Conflictul de Legi la Univrsitatea București.

Portofoliul său recent include asistență juridică integrală în tranzacții de tip buy-side și sell-side. Printre acestea se numără consultanța oferită unui lider de pe piața românească de retail și distribuție de produse optice, ce deține o rețea de peste 55 de magazine sub două branduri distincte, în procesul de vânzare către un fond internațional de investiții private cu o prezență consolidată în România.

Un portofoliu impresionant

Iamandoiu a oferit asistență juridică acționarilor unui integrator IT&C de top de pe piața românească în procesul de vânzare a unui pachet de 85% din capitalul social către un grup francez de renume.

Totodată, a acordat asisttență proprietarilor unui jucător-cheie de pe piața românească de produse homeopate în cadrul vânzării business-ului către un grup internațional dominant în sectorul ceaiurilor medicinale și al procesării plantelor. Tranzacția a presupus coordonarea unei proceduri de separare structurală extrem de laborioase, se arată pe site-ul KPMG Legal – Toncescu și Asociații.

De asemenea, de expertiza sa a beneficiat și un trader elvețian de cereale și îngrășăminte la nivel mondial, în cadrul achiziției a 60 USD din acțiunile a două companii locale din domeniul agroalimentar, cei mai puternici distribuitori de inputuri și outputuri agricole din nordul țării.

O nuntă de poveste pe o insulă privată

Karina Pavăl și avocatul Dragoș Iamandoiu și-au unit destinele în septembrie 2025, în cadrul unei ceremonii de poveste desfășurate pe Isola del Garda. Evenimentul, organizat pe spectaculoasa insulă privată, a reunit artiști de renume din România și doar 60 de invitați, aleși pe sprânceană.

Proaspătul soț a împărtășit bucuria momentului pe rețelele sociale, transmițând mulțumiri Loredanei și trupei Holograf pentru atmosfera de neuitat creată pe malul lacului Garda.



