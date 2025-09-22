În cei 34 de ani de activitate, compania Arche Grupa a construit 23 de hoteluri și peste 10.000 de apartamente, devenind cel mai mare lanț hotelier din Polonia.

Grupul hotelier Arche oferă stimulente financiare cuplurilor care concep copii în timpul sejurului la unul dintre cele hoteluri ale sale.

Campania vine ca răspuns la declinul constant al natalității din Polonia în ultimii 12 ani. Conform datelor, populația Poloniei a scăzut cu un milion de locuitori în ultimul deceniu, ajungând la 37,4 milioane în iunie 2023.

Pentru a beneficia de bonusuri, cuplurile trebuie să demonstreze că conceperea copilului a avut loc în timpul șederii la un hotel Arche.

Printre recompense se numără o petrecere de familie gratuită (de exemplu, un botez); n bonus de 10.000 de zloți (aproximativ 2.350 euro) pentru cuplurile care stau într-o cameră Arche și apoi au un copil.

Programul se adresează cuplurilor cu cel puțin un partener cetățean polonez major și rezident în Polonia.

În 2024, au fost cu 157.000 mai puține nașteri decât decese