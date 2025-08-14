O formă de sprijin direct

Este esențial ca acest program să fie implementat eficient și transparent, iar pe termen lung să fie însoțit de măsuri structurale care să abordeze cauzele profunde ale sărăciei energetice.

Programul se adresează persoanelor și familiilor cu venituri reduse, aflate în risc de sărăcie energetică, adică acelea care se confruntă cu dificultăți în a-și asigura necesarul de energie pentru un trai decent. Faptul că peste 2,1 milioane de gospodării sunt eligibile arată că un segment semnificativ al populației se confruntă cu această problemă.

Voucherele pentru energie electrică reprezintă o formă de sprijin financiar direct, menit să ajute aceste familii să își acopere cheltuielile cu energia electrică.

Cine poate beneficia

Programul de vouchere pentru energie electrică vizează persoanele și familiile cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie energetică. Conform datelor oficiale, peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară sunt eligibile pentru acest sprijin.

Beneficiarii sunt:

persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună

familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Ce condiții trebuie să îndeplinești

Pentru a beneficia de voucherele de energie electrică, trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Pentru persoanele singure

Venitul lunar să fie sub 1.940 lei.

Să ai domiciliul sau reședința în România.

Să fii titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiești la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii

Cel puțin un membru al familiei să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice.

Venitul mediu lunar pe membru de familie să fie sub 1.784 lei.

Toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință.

Un ajutor lunar

Beneficiarii eligibili vor primi un ajutor lunar în valoare de 50 de lei, sub formă de voucher electronic. Acești bani sunt destinați exclusiv plății facturilor la energia electrică și nu pot fi utilizați în alte scopuri.

Este important de reținut și că suma de 50 de lei lunar reprezintă un sprijin parțial pentru plata facturilor, menit să reducă povara financiară, nu să acopere integral costurile cu energia electrică. Beneficiarii vor trebui în continuare să gestioneze eficient consumul de energie și să-și plătească partea rămasă din factură.

Unde și cum se depune cererea

Online . Prin intermediul aplicației EPIDS (Electronic Public Information and Document System), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Această platformă permite completarea și transmiterea electronică a cererii, împreună cu documentele justificative scanate.

. Prin intermediul aplicației EPIDS (Electronic Public Information and Document System), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Această platformă permite completarea și transmiterea electronică a cererii, împreună cu documentele justificative scanate. La Primăria de domiciliu . Cei care nu au acces la internet pot depune cererea direct la primăria localității de domiciliul sau reședință.

. Cei care nu au acces la internet pot depune cererea direct la primăria localității de domiciliul sau reședință. La oficiile poștale: Poșta Română este partener în acest program și oferă asistență la completarea și depunerea cererilor în oficiile poștale din întreaga țară. Funcționarii au la dispoziție trei zile ca să înregistreze cererea în sistemul electronic.

Modul de utilizare a voucherelor

După depunerea cererii, urmează procesul de evaluare, care include verificarea criteriilor de eligibilitate și a documentelor justificative.

După probarea cererii, vei primi voucherele electronice pe adresa de e-mail menționată în cererea online sau, dacă ai optat pentru varianta fizică, prin intermediul Poștei Române, care este partenerul desemnat pentru distribuția acestora. Voucherele vin sub forma unor tichete electronice în valoare de 50 de lei fiecare, care pot fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

Pe ele vor fi imprimate mai multe informații esențiale pentru utilizare, cum ar fi:

perioada de valabilitate

numele și adresa locului de consum pentru care au fost emise

informații privind utilizarea și date de contact pentru solicitarea de informații suplimentare, ori transmiterea unor sesizări.

