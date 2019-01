Cu patru nominalizări, musicalul „A Star is Born”, care îi are în distribuţie pe Bradley Cooper şi Lady Gaga, era dat drept favorit pentru a câștiga a 25-a ediție a premiilor Sindicatului american al actorilor (SAG) care au fost decernate duminică la Los Angeles.

Filmul cu supereroi „Black Panther” a obținut, însă, premiul de cel mai bun film la gala SAG 2019.

Glenn Close a obținut premiul pentru cea mai bună actriță datorită rolului din „The Wife”, notează The Independent.

Premiul pentru cel mai bun actor a fost adjudecat de Rami Malek pentru rolul din filmul „Bohemian Rhapsody”, în care îl interpretează pe legendarul artist Freddie Mercury. Pelicula se numără printre cele nominalizate la premiile Oscar 2019.

Emily Blunt („A Quiet Place”) și Mahershala Ali („Green Book”) a fost desemnați cel mai buni actori în rol secundar.

De asemenea, Sandra Oh („Killing Eve”) și Jason Bateman („Ozark”) și-au adjudecat premiile pentru cele mai bune roluri principale din seriale dramatice.

Rachel Brosnahan și Tony Shalhoub, parteneri în „The Marvelous Mrs. Maisel” au primit premiul pentru cei mai buni actori din seriale de comedie.

În competiția actorilor din mini-serii tv au fost desemnați câștigători Patricia Arquette (Escape at Dannemora') și Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story).

sursă foto: North Photo

