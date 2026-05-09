O facțiune radicală mică, dar influentă

În timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran intră într-o etapă critică, o facțiune radicală mică, dar influentă, și-a intensificat eforturile de a sabota un potențial acord cu Washingtonul, alimentând astfel afirmațiile președintelui Donald Trump privind diviziunile din cadrul Republicii Islamice, relatează CNN.

Grupul împărtășește opinia lui Trump conform căreia acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale a fost o greșeală – însă din motive diferite. Pozițiile sale sunt atât de ostile față de Occident, chiar și pentru standardele conservatorilor duri din Iran, încât eforturile regimului de a-i potoli au eșuat până acum.

În timp ce noii lideri ai Republicii Islamice afișează o imagine de unitate în fața celei mai grave amenințări existențiale din istoria regimului, gruparea de linie ultradură și-a intensificat eforturile în mass-media, în parlament și pe străzi pentru a milita împotriva unui acord cu SUA. Aceștia susțin că Iranul poate obține o înțelegere favorabilă doar prin înfrângerea Washingtonului.

„Super-revoluționarii” cred într-un stat șiit

Cunoscuți sub numele de „Jebhe-ye Paydari” – sau Frontul Stabilității – membrii săi sunt adesea descriși de observatori drept „Super-revoluționari”. Aceștia se consideră gardienii valorilor Revoluției din 1979, când a fost răsturnat șahul prooccidental înainte de a impune un regim autoritar ancorat în ideologia islamistă șiită.

„Ei privesc rezistența împotriva Statelor Unite și a Israelului ca pe o luptă eternă”, a declarat pentru CNN Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

„Cred într-un stat șiit care trebuie să dăinuie până la sfârșitul timpurilor și sunt destul de fanatici când vine vorba de această ideologie religioasă.”

Jocurile de putere

Faptul că această grupare a devenit în ultimele două luni una dintre cele mai puternice voci împotriva reconcilierii cu SUA oferă indicii prețioase despre jocurile de putere din Iranul erei post-Khamenei, survenite după asasinarea fostului lider suprem la finalul lui februarie, chiar în debutul conflictului.

Cu Teheranul implicat în tratative de pace cruciale, deznodământul ar putea stabili cine va deține controlul în noua etapă a regimului.

Pe parcursul ultimei luni, autoritățile iraniene au jonglat între negocierile delicate cu Trump și necesitatea de a concilia diversele tabere politice interne, printre care și facțiunea Paydari. Prezența membrilor acestui grup la masa negocierilor cu americanii în Pakistan, luna trecută, a fost interpretată drept o tentativă a Teheranului de a proiecta o imagine de unitate națională.

Cu toate acestea, grupul a devenit tot mai vocal pe plan intern în criticile sale la adresa negociatorilor, iar experții afirmă că tocmai acest lucru l-a determinat pe Trump să descrie conducerea Iranului, luna trecută, ca fiind „fracturată” și într-o stare de „dezordine”.

Conducerea de la Teheran, în frunte cu noul Lider Suprem Mojtaba Khamenei, a publicat mesaje menite să proiecteze coeziune ca reacție la afirmațiile lui Trump.

„Asasinii Imamului nostru”

Cu toate acestea, facțiunea de linie dură a persistat în alimentarea discordiei, reproșând echipei de negociatori trădarea valorilor Republicii Islamice și nerespectarea condițiilor stricte impuse de Khamenei, în special interdicția de a negocia programul nuclear.

Pentru mulți dintre acești radicali, simpla tatonare a unei înțelegeri cu Washingtonul este echivalentă cu un act de predare.

„Americanii au înțeles că uciderea liderilor și comandanților noștri nu are repercusiuni pentru ei”, notează o analiză critică din Raja News, organul de presă al Frontului Paydari.

„Au priceput că, deși l-au martirizat pe Imamul nostru (Ali Khamenei), mai sunt facțiuni gata de negocieri, dornice să strângă mâna lui Witkoff, Vance sau Kushner și să afișeze zâmbete în fața asasinilor Imamului nostru.”

Grupare fanatică

Gruparea este percepută ca fiind atât de fanatică, încât până și conservatorii tradiționaliști din Iran o cataloghează drept marginală. Totuși, „Jebhe-ye Paydari” deține poziții-cheie în structurile de putere, având susținători în rândul elitei media, politicieni de anvergură și lideri spirituali care au modelat, în trecut, viziunile liderilor supremi.

Nu este clar câtă susținere populară controlează grupul, însă una dintre cele mai proeminente figuri ale sale – fostul șef al securității naționale, Saeed Jalili – a obținut 13 milioane de voturi la alegerile din 2021, clasându-se pe locul al doilea.

Fratele său, Vahid Jalili, deține o funcție de conducere în cadrul televiziunii de stat, IRIB.

Opoziția membrilor față de dialogul cu Washingtonul are la bază fundamente ideologice și religioase radicale. Aceștia i-au etichetat drept „lași” pe reprezentanții guvernului care participă la tratative, susținând că acestea vor aduce „prejudicii enorme poporului iranian”.

La rândul lor, criticii grupării susțin că aceștia recurg la scurgeri de informații trunchiate despre acord pentru a manipula presa.

Mohammad Bagher Ghalibaf, acuzat de complicitate cu inamicul

Facțiunea îl acuză pe principalul negociator al Teheranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, de complicitate cu inamicul și a căutat să destabilizeze climatul social prin manifestații de stradă nocturne, validând prin acțiunile lor mesajele lui Trump privind fragmentarea puterii în Iran.

Conform presei de la Teheran, șapte deputați din tabăra radicală au refuzat să gireze prin semnătură un comunicat de sprijin pentru echipa care poartă discuțiile cu SUA.

Mahmoud Nabavian, parlamentar apropiat de această facțiune, a fost prezent la tratativele din Islamabad de luna trecută, însă s-a întors împotriva propriilor colegi, catalogând negocierile pe tema nucleară drept o „eroare strategică”. Acesta a mers până acolo încât a solicitat oficial înlocuirea ministrului de Externe, Abbas Araghchi, de la masa negocierilor.

„Având în vedere istoricul de rea-credință al Americii și prezența susținătorilor umilitorului JCPOA (acordul nuclear din 2015) alături de domnul Ghalibaf în negocieri, nu există nicio speranță pentru tratative și pentru un acord favorabil Iranului”, a scris Nabavian joi pe platforma X.

Un nou pol de influență

După opt săptămâni de atacuri aeriene lansate de SUA și Israel începând cu finalul lui februarie, această facțiune și-a consolidat poziția ca nou centru de putere, transformând protestele masive din Teheran într-o forță politică relevantă. Mii de adepți radicali ai regimului, alături de membrii grupării Paydari, au ieșit în stradă pentru a forța mâna noilor lideri de la Teheran prin demonstrații de amploare.

Liderul spiritual al grupului, Ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, care a decedat în 2021, a fost unul dintre cei mai radicali clerici ai țării. El a fost membru al Adunării Experților, organismul responsabil cu desemnarea liderului suprem, și a condus unul dintre cele mai bine finanțate institute de învățământ din Iran, ai cărui absolvenți au ajuns ulterior la conducerea unor instituții guvernamentale influente.

Lider spiritual cu „viziuni apocaliptice”

Actualul lider spiritual este Ayatollahul Mahdi Mirbaqiri, un cleric de rang înalt extrem de influent, care a fost considerat la un moment dat un posibil candidat pentru funcția de Lider Suprem. Acesta nutrește „viziuni apocaliptice”, afirmă Azizi, și dorește să grăbească sfârșitul timpurilor prin încurajarea unei „lupte pe scară largă” și a unei „confruntări totale” cu Occidentul, conform unui interviu acordat presei de stat în 2019.

În timp ce iranienii moderați sunt tot mai frustrați de starea țării – unii riscând arestarea, iar alții alegând calea emigrării – grupul Paydari a profitat de o nouă generație de iranieni „revoluționari”. Aceștia, în urma atacurilor repetate ale SUA și Israelului, au devenit și mai neînduplecați în loialitatea lor față de Republica Islamică.

„Cei din grupul Paydari s-au mobilizat rapid pentru a câștiga de partea lor tinerii orientați ideologic care se află acum pe străzi”, a explicat Azizi. „Ei încearcă să se prezinte ca fiind manifestarea unei idei introduse de (fostul lider suprem) Ali Khamenei: aceea de a crea o generație de tineri revoluționari pioși, capabili să ducă mai departe moștenirea Republicii Islamice.”

