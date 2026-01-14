Edilul a precizat că PMB mai are acum în conturi doar 20 de milioane de lei. „Mai sunt 20 de milioane şi am zis că sunt politicieni care au conturi sau pe la cearşaf mai mult de 20 de milioane. Şi unii au interpretat că eu mă plâng”, a spus Ciucu.

El a explicat că Primăria Capitalei nu primeşte taxe şi impozite locale, fiind dependentă exclusiv de banii alocaţi de Guvern și că nu se plânge, dar nu poate rezolva probleme existente înainte ca el să preia mandatul la PMB.

În aceste condiții, instituția pe care o conduce riscă falimentul, chiar dacă el va face concedieri pentru a mai scădea cheltuielile. „Am soluţii, dar nu pot să le aplic. Soluţiile vor fi aplicate progresiv. Trebuie pregătite, trebuie foarte bine gândite, ca să nu avem probleme în instanţă. Pentru că vor fi comasări, vor fi restructurări. Eu voi face partea mea, ce ţine de mine, voi face ca primar. Consiliul Local va trebui să ofere sprijinul să voteze, dar nu va fi suficient. Pentru că ne uităm la cifre. Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulţi bani din cote, pentru că în acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, intrăm în faliment”, a adăugat Ciucu.

Cotele încasate la nivel de Guvern înseamnă partea din impozitele și taxele colectate la nivel național care trebuie redistribuită către unitățile administrativ-teritoriale, adică primării și consilii județene.

În acest context, primarul general a menționat că vrea ca jumătate din impozitele locale încasate de primăriile sectoarelor să ajungă la Primăria Capitalei, pentru a mai face rost de bani.

„Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vine la sectoare ca impozite să ajungă şi la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi: PMB-ul, primarul general, trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că aşa este legea, nu poţi să ai un impozit în Sectorul 6 şi altul în Sectorul 4, avem aceleaşi impozite peste tot, suntem în acelaşi oraş, dar primarul general nu are nicio motivaţie şi Consiliul General să crească taxe, impozite, să optimizeze sau să scadă acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum se duc la sectoare. Adică unii încasează şi îi folosesc, iar alţii vin cu politica fiscală. Plus că politica fiscală a Primăriei Capitalei este foarte, foarte limitată de marjele pe care le decide Guvernul, inclusiv pe automobile şi aşa mai departe”, a detaliat Ciucu.

Amintim că Ciprian Ciucu, 47 de ani, a devenit noul primar al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.