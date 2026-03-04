Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, vizată și ea de transformări

Au fost alese 40 de zone din București, majoritatea în centrul orașului, iar 10 dintre ele vor fi prioritizate pentru a fi transformate. Printre aceste zone se numără Bd. Magheru, Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, Str. Arthur Verona, Str. Ion Câmpineanu, Str. General Berthelot, Str. Edgar Quinet și Biserica Enei, Str. Schitu Măgureanu/Scuar Biserica Shit, Splaiul Independenței între Pod Eroilor și Pod Izvor (mal stâng), Splaiul Independenței între Pod Semănătoarea și pod Grozăvești (ambele maluri).

„Am discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din PMB, dar și profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureștiului. Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfășurare”, a transmis Ciucu pe Facebook.

Pentru Bulevardul Magheru și zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, Ciucu a cerut organizarea unor concursuri de soluții și stabilirea unei teme de către o echipă formată din experți. Pentru toate zonele care vor fi reamenajate vor exista dezbateri publice, astfel încât Primăria Capitalei să se asigure că intervențiile și modificările vor avantaja inclusiv pietonii, șoferii și locuitorii din zonă.

Ciprian Ciucu a spus că Bulevardul Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate

În acest moment, totul este la stadiul de propuneri, idei și prioritizări. Totuși, cel mai devreme, adică din acest an, vor începe lucrările de reparații. Iar zonele care necesită reconfigurări, de exemplu zona Palatului Regal de pe Calea Victoriei, vor mai aștepta, deoarece implică multă birocrație, cum ar fi documentații de urbanism și proceduri de achiziție pentru proiectare și execuție.

„Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeinice. Nu pot să iau decizii pe genunchi pentru centrul orașului, trebuie să fac concurs, dezbateri. Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate, trebuie gândit coerent. Sunt o grămadă de bulevarde, în Paris, Viena, cu aceași configurație. Magheru trebuie sa fie un ax care te atrage, acum e doar un ax de tranzit”, a spus primarul Ciucu la întâlnirea cu viceprimarul Stelian Bujduveanu, cu arhitectul șef al Capitalei, dar și cu reprezentanți ai Ordinului Arhitecților București.

