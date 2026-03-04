Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, vizată și ea de transformări

Au fost alese 40 de zone din București, majoritatea în centrul orașului, iar 10 dintre ele vor fi prioritizate pentru a fi transformate. Printre aceste zone se numără Bd. Magheru, Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, Str. Arthur Verona, Str. Ion Câmpineanu, Str. General Berthelot, Str. Edgar Quinet și Biserica Enei, Str. Schitu Măgureanu/Scuar Biserica Shit, Splaiul Independenței între Pod Eroilor și Pod Izvor (mal stâng), Splaiul Independenței între Pod Semănătoarea și pod Grozăvești (ambele maluri).

„Am discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din PMB, dar și profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureștiului. Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfășurare”, a transmis Ciucu pe Facebook.

Pentru Bulevardul Magheru și zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, Ciucu a cerut organizarea unor concursuri de soluții și stabilirea unei teme de către o echipă formată din experți. Pentru toate zonele care vor fi reamenajate vor exista dezbateri publice, astfel încât Primăria Capitalei să se asigure că intervențiile și modificările vor avantaja inclusiv pietonii, șoferii și locuitorii din zonă.

Ciprian Ciucu a spus că Bulevardul Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate

În acest moment, totul este la stadiul de propuneri, idei și prioritizări. Totuși, cel mai devreme, adică din acest an, vor începe lucrările de reparații. Iar zonele care necesită reconfigurări, de exemplu zona Palatului Regal de pe Calea Victoriei, vor mai aștepta, deoarece implică multă birocrație, cum ar fi documentații de urbanism și proceduri de achiziție pentru proiectare și execuție.

„Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeinice. Nu pot să iau decizii pe genunchi pentru centrul orașului, trebuie să fac concurs, dezbateri. Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate, trebuie gândit coerent. Sunt o grămadă de bulevarde, în Paris, Viena, cu aceași configurație. Magheru trebuie sa fie un ax care te atrage, acum e doar un ax de tranzit”, a spus primarul Ciucu la întâlnirea cu viceprimarul Stelian Bujduveanu, cu arhitectul șef al Capitalei, dar și cu reprezentanți ai Ordinului Arhitecților București.

Ciprian Ciucu anunță schimbări în București. Bulevardul Magheru și Calea Victoriei, printre arterele vizate de modificări

O româncă a luat cea mai mare notă dată vreodată la cel mai dificil examen pentru medici din Spania, dar este acuzată că a copiat: „Nu am fost o studentă de excepție"
Știri România 19:10
Știri România 19:10
O româncă a luat cea mai mare notă dată vreodată la cel mai dificil examen pentru medici din Spania, dar este acuzată că a copiat: „Nu am fost o studentă de excepție”
Trenurile nu vor mai circula între Moldova și Ardeal timp de o lună, pentru lucrări la poduri CFR. Orarul autobuzelor care fac transbordarea
Știri România 19:04
Știri România 19:04
Trenurile nu vor mai circula între Moldova și Ardeal timp de o lună, pentru lucrări la poduri CFR. Orarul autobuzelor care fac transbordarea
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani". Ce animale crește în gospodărie actorul
Stiri Mondene 17:27
Exclusiv
Stiri Mondene 17:27
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani”. Ce animale crește în gospodărie actorul
„Chefi la cuțite" 4 martie 2026. Ce invitat special va oferi în această seară amuleta. „Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!"
Stiri Mondene 17:00
Stiri Mondene 17:00
„Chefi la cuțite” 4 martie 2026. Ce invitat special va oferi în această seară amuleta. „Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!”
Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul PSD al Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei
Politică 20:26
Politică 20:26
Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul PSD al Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
Politică 15:42
Politică 15:42
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
