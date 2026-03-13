Auditul la Termoenergetica și la STB poate începe

Ciucu a fost împuternicit să rezolve situația datorită armistițiului între primarul general și consilieri. Asta după ce ultimele două ședințe ale CGMB au fost cu scandal, deoarece consilierii PSD au amenințat cu greva.

„La solicitarea sa, primarul general Ciprian Ciucu a fost împuternicit astăzi de consilierii generali să demareze declanșarea auditului extern la cele două companii”, a transmis PMB, în condițiile în care ambele societăți au acumulat în ultimii ani datorii uriașe atât la furnizori, cât și la ANAF.

„Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale Termoenergetica. Găurile bugetare amenință acum funcționarea lor, iar falimentul ar fi un dezastru pentru București”, a explicat primăria condusă de prim-vicepreședintele PNL.

„Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!”, a spus primarul general, Ciprian Ciucu.

După audit, se vor stabili soluțiile pentru a remedia problemele și pentru a vedea cum se poate eficientiza funcționarea celor două companii.

STB și Termoenergetica riscă desființarea

Amintim că managerii STB au propus pe 20 februarie un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei, în condiţiile în care datoriile totale se ridică la 1,6 miliarde de lei și există riscul falimentului. Printre măsuri se numără reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și a directorilor cu 50%, plus creșterea prețurilor biletelor și reducerea gratuităților pentru bucureșteni.

În privința Termoenergetica, Ciprian Ciucu a spus pe 26 februarie că aceasta are datorii de 1,4 miliarde la ELCEN și este în prag de insolvență. „Insolvența Termoenergetica duce automat la insolvența ELCEN”, a explicat primarul Capitalei. De altfel, Ciucu a avertizat încă din ianuarie: „După ce RADET a fost desființată și înlocuită cu Termoenergetica, aceasta din urmă are fix aceleași probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înființare a avut pierderi uriașe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experiența defunctului RADET”.

