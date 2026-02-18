„Vreau să fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie și să nu folosească mașina personală, dacă nu trebuie”, a explicat Ciprian Ciucu.

Acesta a precizat că activitatea de deszăpezire este în desfășurare și că principalele bulevarde nu sunt blocate, circulația desfășurându-se în condiții de iarnă.

„În acest moment nu există artere principale sau bulevarde principale care să fie blocate. Se circulă în condiții de iarnă, dar Capitala nu este paralizată”, a afirmat primarul general.

Într-o conferință de presă, Ciucu a detaliat că, în cursul dimineții, s-a acordat prioritate deszăpezirii accesului către spitale, din cauza problemelor întâmpinate de ambulanțe.

De asemenea, transportul public, în special cel electric, a fost afectat în unele zone din cauza neeliberării primei benzi, ceea ce a împiedicat accesul troleibuzelor la liniile de electricitate.

Pentru activitatea de deszăpezire, în Capitală sunt mobilizate aproximativ 1.800 de persoane, conform lui Ciprian Ciucu. Acesta este de părere că „toate aceste probleme vor fi rezolvate” în cursul acestei zile, deşi Capitala se află în continuare sub avertizare meteorologică.

La miezul nopții, în timp ce era cod portocaliu de ninsoare și vânt, primarul Ciprian Ciucu a apărut pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București, arătându-le tuturor că a ieșit în stradă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE