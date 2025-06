„Nu trebuie să îmi placă mie, acesta este Partidul Social Democrat. Lucrezi în politică cu cine este acolo, nu trebuie să ne iubim, nu trebuie să petrecem timp împreună, trebuie să stabilim nişte obiective de guvernare şi să le îndeplinim. Unii sunt oameni absolut OK, nu am niciun fel de problemă cu ei, alţii… am şi eu reţinerile mele, dar cam aşa este în politică”, a spus Ciprian Ciucu, sâmbătă, 14 iunie, la Prima TV.

Și a continuat: „Politica este arta de a face lucrurile posibile şi atunci nu vrei să le faci imposibile, vrei să ai un guvern care să treacă ţara prin… Și acum mă apuc eu să critic pesediştii? Ăştia se supără, se duc acasă, am mai văzut când s-a supărat domnul Ciolacu şi a căzut bursa sau a sărit în aer bursa, aşa că încerc şi eu să mă abţin, să nu fac astfel de comentarii şi să îmi ţin părerile pentru mine”.

Ciprian Ciucu a precizat că o guvernare alături de PSD, USR şi UDMR „nu va fi o guvernare uşoară”, însă a subliniat că „alternativa este groaznică”.

El nu s-a oprit aici: „Mă uit la Partidul Social Democrat şi nu are o personalitate la nivelul de încredere pe care îl are Ilie Bolojan”. „Domnul Bolojan are o cotă de încredere peste partid şi, din ce am văzut un sondaj, se pare că Partidul Naţional Liberal, datorită domnului Bolojan, chiar a depăşit acolo, în marja de eroare, Partidul Social Democrat, ceea ce ar fi o premieră istorică”, a punctat liberalul.

Întrebat ce părere are despre „noul PSD”, prim-vicepreşedintele interimar al PNL a evitat să spună mai multe, pentru că negocierile privind formarea viitorului Guvern sunt în desfășurare și vrea ca lucrurile să fie „posibile”, nu „imposbile”.

România a terminat anul trecut cu un deficit bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, de 9,3% din PIB, iar în acest an trebuie redus la 7%, conform înțelegerii cu Comisia Europeană. De aproape 3 săptămâni, specialiştii şi reprezentanţii PSD, PNL, UDMR și USR, inclusiv șefii de partide, discută măsurile care trebuie luate, dar nu reușesc să cadă la o înțelegere și se mai și ceartă.

În acest moment, Guvernul este condus de premierul interimar Cătălin Predoiu, iar în jurul datei de 20 iunie este așteptată componența noului Executiv, după ce Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru pe 5 mai, adică de mai bine de o lună.

Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 din 2020 și se află la al doilea mandat. El a devenit și prim-vicepreședintele PNL în noiembrie 2024, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a partidului în urma demisiei lui Nicolae Ciucă.