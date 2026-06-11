Ciprian Ciucu se ia la „trântă” cu firmele „neserioase”

Ciprian Ciucu a mers joi, 11 iunie, pe Calea Văcărești unde constructorul trebuia să fie mobilizat pe șantier.

„Am venit inopinat pe Calea Văcărești unde trebuia să fie un șantier astăzi. Nu este constructorul mobilizat. Noi am asigurat finanțare, am dat drumul la lucrări, i-am pus la dispoziție amplasamentul. Până acum, lucrările aici ar fi trebuit să fi fost finalizate, dar nu sunt finalizate. Sunt pe tot tronsonul undeva la 30% și mi se pare că această firmă, Energomontaj, nu este o firmă serioasă. Nu s-a mobilizat…”, a precizat Ciprian Ciucu, într-un videoclip postat joi pe Facebook.

„De un an și ceva are ordin de începere și nu lucrează”, a mai adăugat primarul.

În videoclipul postat de edil se observă cum acesta ia legătura telefonic cu reprezentanții firmei pentru a se întâlni cu ei pe șantier.

„Câți muncitori aveți?”, întreabă Ciprian Ciucu, iar reprezentantul firmei îi răspunde: „38”.

„Luați la întrebări, oameni din șantier spun că sunt noi, că au venit de o lună, de două luni. Nu este (vorba n.r.) de finanțare pentru că asta am asigurat-o noi, nu este de avizăraie și birocrație pentru că este deja parcursă, este doar o problemă de management pe care o are Energomontaj și vreau să le transmit să ia rapid măsuri”, a mai precizat primarul general al Capitalei.

„Dacă vom rata banii europeni le vom da negații ca să nu mai pupe contracte publice”

Edilul are și un mesaj pentru firmele care nu își respectă obligațiile contractuale.

„Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitațiile pentru lucrări publice?!Știu, contractele sunt făcut prost și dezavantajează PMB (Primăria municipiului București n.r.). Dar nimic nu mă va opri să expun firmele neserioase!”, a mai scris acesta, pe Facebook.

De asemenea, el a amenințat firmele că le „va da negații” și că nu „o să mai pupe contracte publice” în cazul în care Primăria va rata bani europeni din cauza lor.

„Iar dacă vom rata banii europeni le vom da negații pentru a fi scoase de pe piață, sa nu mai pupe contracte publice și să nu-și mai bată joc și de alte orașe!”, a conchis Ciprian Ciucu.

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