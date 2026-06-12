Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Ion Creangă

Accidentul a avut loc joi seară, în municipiul Iași, pe strada Ion Creangă. Din primele informații comunicate de ISU Iași, în eveniment au fost implicate două autoturisme și șase persoane. La fața locului au fost trimiși pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași.

Una dintre persoanele implicate a rămas blocată într-unul dintre autoturisme, fiind necesară intervenția echipajelor specializate pentru extragerea ei în siguranță.

Victima blocată în mașină a fost scoasă de pompieri

Persoana rămasă blocată în autoturism a fost scoasă în siguranță de pompieri și predată echipajelor medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate. Două victime au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.

La intervenție au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de intervenție și descarcerare, încadrate cu șapte militari. În sprijin au intervenit și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul cu medic.

După producerea accidentului, circulația în zonă a fost blocată. Până acum, autoritățile nu au stabilit cauza accidentului. Autoritățile nu au anunțat, deocamdată, starea celor două persoane transportate la spital și nici cauza impactului dintre cele două autoturisme.

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