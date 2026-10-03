Șoferii ar putea circula pe un nou sector din Autostrada A0 Nord chiar din luna octombrie. Constructorii aștern ultimul strat de asfalt între Brănești și Pantelimon și fac ultimele teste de siguranță. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor estimează termenul pentru darea în trafic la data de 20 octombrie.

Deschiderea traficului este promisă în luna octombrie

Lotul 3 Afumați (DN2) - Pantelimon (DN3), de 8,6 kilometri, din Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 Nord, este construit de firma chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Irinel Scrioșteanu a precizat pe 2 octombrie că procentul de execuție la zi pe tot șantierul a trecut de 97%, iar în aceste zile se toarnă ultimul strat de asfalt din zonă.

„Sunt pe șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, în proximitatea DN3, unde avem pasajul care supra-traversează A0 și va asigura continuitatea drumului national între localitățile Brănești și Pantelimon unde a început turnarea primului strat de asfalt pe rampa dinspre Brănești, după ce a fost așternut asfalt pe rampa dinspre Pantelimon, dar și pe partea centrală a pasajului, practic este ultima zonă, din tot lotul, unde se așterne asfaltul”, a precizat oficialul de la Ministerul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Secretarul de stat spune că mobilizarea îmbunătățită a constructorului va permite deschiderea tradicului în luna octombrie.

„Mobilizarea constructorului este, în ultima perioadă, îmbunătățită și acest lucru va permite darea în trafic a acestui în jurul datei de 20 octombrie”, mai precizează Scrioșteanu.

Lotul 4 Pantelimon - Glina/A2, depinde de darea în trafic a Lotului 3

De finalizarea lotului 3 depinde direct deschiderea circulației pe lotul următor, lung de 4,47 km, construit de grupul UMB, între Cernica și Pantelimon, pentru că nu are descărcare.

Lotul 3 Afumați - Pantelimon este nodul gordian al zonei de est. Deși Lotul 4 Pantelimon - Glina / A2 este finalizat de mai mult timp, el a rămas un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) deoarece nu avea o descărcare temporară în DN3.