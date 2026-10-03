Mercedes-Benz pregătește un nou program de plecări voluntare pentru angajații din administrație, dezvoltare și departamentul financiar. Programul ar urma să înceapă în decembrie 2026 și va include, pentru prima dată, și angajați aflați în funcții de conducere, relatează publicația Merkur.

Mercedes reia programul de plecări voluntare

Producătorul german le oferă angajaților din administrație, dezvoltare și departamentul financiar posibilitatea de a pleca voluntar din companie în schimbul unor plăți compensatorii. Programul pentru așa-numitele „zone indirecte” ar urma să înceapă în decembrie 2026 și se adresează, pentru prima dată, și angajaților aflați în funcții de conducere.

Program de plecări voluntare la Mercedes / Imagine generată cu AI

Informațiile apar într-o scrisoare transmisă de conducerea companiei angajaților și obținută de publicația WirtschaftsWoche. Mercedes-Benz a confirmat informațiile pentru postul german SWR. Cei care nu doresc să plece pot rămâne în companie. Se aplică în continuare principiul „dublei voluntarități”, ceea ce înseamnă că atât angajatul, cât și compania trebuie să fie de acord cu încetarea raportului de muncă.

Scăderea vânzărilor din China duce la o nouă rundă de economii

Noua rundă de reduceri de costuri este legată de evoluția pieței din China.

În al doilea trimestru din 2026, vânzările de autoturisme Mercedes-Benz în China au scăzut cu 30%. În același timp, vânzările din afara Chinei au crescut: cu 13% în America de Nord și cu 4% în Europa, potrivit raportului trimestrial oficial al companiei. La nivelul întregului grup, Mercedes-Benz a vândut în această perioadă 511.900 de autoturisme și autovehicule comerciale, cu 6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului anterior.

În scrisoarea transmisă angajaților, conducerea companiei afirmă: „În anumite regiuni ale lumii, afacerea noastră merge bine (...). Însă acest succes este compensat în exces de scăderile de pe piața chineză.”

Profitul Mercedes a scăzut puternic în 2025

Datele privind vânzările vin într-o perioadă dificilă pentru companie.

În 2025, profitul Mercedes-Benz a scăzut de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o reducere de aproape jumătate față de anul precedent. În primul trimestru din 2026, rezultatul grupului a scăzut cu încă 17,2%.

Noul program de plăți compensatorii se adresează exclusiv angajaților din „zonele indirecte”, adică personalului care lucrează în afara producției.

Mercedes-Benz are aproximativ 108.000 de angajați în Germania.

În cadrul programului anterior, desfășurat între aprilie 2025 și martie 2026, aproximativ 5.500 de persoane au părăsit compania, potrivit Handelsblatt. În unele cazuri, plățile compensatorii au ajuns la valori de ordinul sutelor de mii de euro.