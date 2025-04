Cauza incendiului: „Efectul termic al curentului electric”

Asociațiile Biserici Înlemnite și Prin Banat au organizat, în data de 10 aprilie 2024, o întâlnire între specialiști în conservarea monumentelor istorice, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, pompieri și un specialist în proiectarea instalațiilor electrice pe monumente din lemn.

Scopul dezbaterii a fost de a căuta soluții pentru evitarea tragediilor precum cea de la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, unde biserica de la Topla, veche de aproape 300 de ani, a fost distrusă de un incendiu izbucnit în noaptea de 25 spre 26 martie 2025. „Efectului termic al curentului electric”, a fost, potrivit pompierilor, cauza izbucnirii focului.

În cadrul discuțiilor s-a ajuns la concluzia că principala cauză a incendiilor care au distrus biserici din lemn (20 în ultimul deceniu, la nivel național) au fost incendiile de vegetație uscată și neconformități ale instalațiilor electrice.

Din acest motiv, experții în domeniu au stabilit ca, după Paște, să înființeze o comisie care să inventarieze toate bisericile de lemn din Timiș și să întocmească o listă de măsuri și de reguli menite să protejeze lăcașurile de cult vechi de sute de ani, unele dintre ele monumente istorice.

Principala cauză a incendiilor care au distrus biserici din lemn (20 în ultimul deceniu, la nivel național) au fost incendiile de vegetație uscată și neconformități ale instalațiilor electrice

Discuții contradictorii

Întâlnirea de la Muzeul Satului Bănățean nu a fost lipsită de discuții contradictorii, existând viziuni diferite cu privire la modul de îngrijire a bisericilor de lemn cu statut de monumente istorice.

În timp ce șeful Direcției de Cultură a insistat ca monumentele să aibă doar destinație de muzeu, alți specialiști au susținut necesitatea deschiderii acestor spații pentru comunitate.

În finalul primei părți a discuțiilor, vizibil iritat de turnura discuțiilor, directorul de la Monumente a afirmat că instituția pe care o conduce avertizase ISU cu privire la neconformitățile instalației electrice de la biserica-monument, cu câteva luni înainte de incendiu.

„Nu pot să vă spun data exactă. Să fie acum o jumătate de an. ISU știu că are doar misiunea de a da recomandări. Sunt foarte curios ce s-a întâmplat cu adresa aceea. Cred că au venit să vadă. Nouă nu ni se părea vizual că acea instalație e realmente funcțională. Am remarcat că instalația electrică era pozată (n.r. – montată) direct pe clădire și că presupunea un risc de incendiu.

Am avertizat ISU, ce puteam să fac altceva? Din păcate, sunt lucruri evidente, cu riscuri mari și, după aceea, când apare evenimentul nu e nimeni de vină și vorbim așa, în general, despre ce ar trebui comunitatea să hotărască dacă vrea sau nu să ia foc biserica monument istoric”, a afirmat în cadrul conferinței Sorin Predescu, șeful Direcției de Cultură Timiș.

Sorin Predescu. Foto: expressdebanat.ro

ISU nu găsește adresa de la Monumente

Directorul de la Monumente nu a putut preciza data exactă în care susține că a transmis documentul către ISU Timiș, spunând că funcționara delegată să se ocupe se află momentan în concediu.

Reprezentanții ISU Timiș au transmis pentru Libertatea că instituția nu a identificat documentul despre care Predescu susține că a fost trimis pompierilor.

Declarațiile contradictorii au curs ulterior incendiului care a distrus cea mai valoroasă biserică de lemn din Banat.

ISU Timiș confirmă însă că în cursul anului 2024 a efectuat un control cu ocazia căruia a descoperit mai multe nereguli.

„Pe parcursul anului 2023 nu au fost constatate nereguli. Pe timpul controalelor din anul 2024 (aprilie, decembrie) au fost constatate: lipsa marcării căilor de evacuare, amplasarea necorespunzătoare a conductorilor electrici care alimentează corpurile de iluminat, neprezentarea documentelor justificative care să ateste că instalația electrică a fost verificată periodic cu personal atestat”, a transmis ISU Timiș.

Practic, una dintre neregulile descoperite de ISU a vizat cablurile electrice, care nu aveau „tub de protecție metalic/plastic omologat”. „Personalul clerical și auxiliar a fost îndrumat spre remedierea de urgență a neregulilor constatate”, a mai transmis ISU.

Ce s-a întâmplat după controlul pompierilor

Purtătorul de cuvânt al ISU a explicat că pompierii verifică lăcașurile de cult în decembrie și în aprilie, premergător Crăciunului și Sărbătorilor Pascale. Astfel, cu ocazia controlului realizat înainte de Paștele din 2024 au fost descoperite neconformitățile instalației electrice.

La verificările din decembrie „inspectorilor de prevenire le-a fost prezentat documentul care atestă că s-au făcut verificări de către personal autorizat și instalația electrică corespunde”.

Electricianul muzeului: „Nu am primit nicio înștiințare”

Afirmațiile directorului de la Monumente și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență mai scot la iveală faptul că Biserica de lemn de la Topla avea un statut juridic neclar.

„Proprietarul bisericii este Consiliul Județean”, susține directorul interimar al Muzeului Satului Bănățean, Dorel Micle, care nu au putut explica dacă biserica de lemn a fost dată în administrare sau în folosință parohiei care funcționează acolo.

Preotul paroh de la Biserica de la Muzeul Satului, Alin Scridon, susține că în momentul în care pompierii i-au transmis că sunt nereguli la instalația electrică a informat de îndată muzeul.

„Le-am adus la cunoștință pentru că nu puteam să ignor constatările ISU și problemele au fost remediate”, a declarat preotul Alin Scridon.

La rândul său, Dumitru Trofin, electricianul cu care Muzeul Satului Bănățean are contract de întreținere a instalațiilor electrice, a declarat că nu a primit nicio notificare prin care să fie înștiințat că ISU a făcut control și a găsit ceva neconform.

„Instalația aia e de 12 ani acolo. Că au găsit ei (n.r. – pompierii) acolo anul trecut, nu știu. Dacă nu am primit nicio înștiințare, chiar nu știu cum să vă răspund”, a declarat electricianul, potrivit căruia pentru orice intervenție la biserica de lemn trebuia să fie solicitat de muzeu, cu care are contract, nu de parohie.

CJ Timiș refuză donațiile pentru refacerea bisericii

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat că ancheta internă pe care a dispus-o după incendiu este în desfășurare.

Pe de altă parte, Simonis a anunțat că în urma incendiului care a distrus biserica de lemn de la Muzeul Satului Bănățean mulți cetățeni au dorit să sprijine restaurarea.

Președintele CJ Timiș a transmis că instituția are banii necesari restaurării și i-a îndemnat pe cetățeni să doneze pentru alte cauze.

Alfred Simonis președintele Consiliului Județean Timiș, la locul incendiului

„Am fost contactat de o mulțime de oameni care și-au manifestat dorința să participe cu bani la efortul de a readuce în lumină biserica. Nu vreau să sune a aroganță, pentru că apreciez mult astfel de gesturi, dar, în cazul de față, nu este nevoie de sprijin financiar, pentru că bugetul Consiliului Județean Timiș poate suporta această cheltuială, indiferent de suma necesară. Îi îndemn pe toți să ni se alăture să sprijinim cazuri sociale care sunt în nevoie, să identificăm oameni sau instituții pentru care un ajutor financiar ar însemna enorm”, a transmis președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

