Ordin interceptat de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei

În înregistrarea făcută public pe 21 octombrie, un comandant de teren al Brigăzii 30 de infanterie motorizată, parte a Armatei a 2-a combinate a Rusiei, dă un ordin direct: „Supravegheați drumul, nu lăsați pe nimeni să treacă. Ați înțeles? Oricine are civili care transportă bagaje mari – trageți imediat”, potrivit Kyiv Post. Brigada respectivă operează în prezent în apropiere de Pokrovsk.

Serviciul de informații al Ucrainei a precizat că ordinul interceptat face parte dintr-un model mai larg de violență sistemică din partea trupelor ruse.

„Execuțiile sistematice și torturarea prizonierilor de război, uciderea civililor și execuțiile extrajudiciare ale propriilor trupe dovedesc încă o dată că aceste crime de război sunt o politică deliberată și țintită a statului agresor rus”, a declarat HUR, într-un comunicat.

Agențiile de informații ucrainene au interceptat anterior convorbiri telefonice care descriau stresul psihologic și disprețul față de viața umană în rândul trupelor ruse.

Civili împușcați sau răniți

Pe rețelele de socializare a fost distribuită o filmare obținută de la soldații de pe frontul din Pokrovsk, în care se văd civili împușcați sau răniți. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Un bărbat zace pe spate într-o baltă de sânge, o femeie este căzută lângă o bicicletă, iar un al treilea cadavru poate fi văzut ghemuit între șinele de cale ferată care traversează orașul Pokrovsk, aflat în prima linie. Este vorba despre trei civili ucraineni uciși de un grup de infiltrați ruși, potrivit Corpului 7 al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei și a filmărilor de pe drone care par să ofere dovezi ale crimelor de război, relatează The Telegrah.

O femeie rănită a fost salvată de un bărbat, care a fugit cu ea în brațe

Imaginile cu drona distribuite inițial pe Telegram arată doar urmările atacului: mai multe cadavre împrăștiate la aproximativ 100 metri unul de celălalt. O supraviețuitoare, care se pare că a fost împușcată în picioare, se sprijină pe o margine de drum, acoperită cu iarbă. Drona ucraineană care urmărește filmează apoi un moment de curaj fulgerător: un tânăr o duce în brațe pe drum, spre siguranță. Doar o dată se oprește pentru a-și ajusta strângerea.

„Dumnezeu să-i dea sănătate pentru curajul său”, a spus Denis Khirstov, voluntarul ucrainean care a distribuit filmarea.

Femeia rănită rămâne în Pokrovsk, deoarece a devenit prea periculos pentru oricine, în afară de armata ucraineană, să efectueze evacuări, a mai precizat acesta. „Niciun mijloc de transport nu poate ajunge acolo din cauza numărului mare de drone FPV inamice.”

Ucrainenii au lichidat grupul care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk

Grupul rus de asalt care a împușcat mortal civili neînarmați în orașul asediat Pokrovsk, după ce s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, a fost lichidat, a anunțat Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei.

Soldații ruși care au comis crimele au fost găsiți ascunși în gara Pokrovsk și eliminați de piloții de drone ucraineni, se arată în comunicatul Corpului 7.

Contraofensiva Ucrainei în Pokrovsk

De la jumătatea lunii septembrie, Pokrovsk și zonele înconjurătoare din regiunea Donețk au fost un punct central al apărării ucrainene, pe măsură ce forțele ruse au intensificat încercările de a captura bastionul.

Pe 18 septembrie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene desfășurau un contraatac în Donețk, în special în jurul Pokrovsk și Dobropillia.

Pe 26 septembrie, comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Syrsky, a declarat că trupele ruse din sectorul Pokrovsk au fost prinse într-un „buzunar”.

Zelenski a adăugat ulterior că forțele ruse au primit ordin să atace pozițiile ucrainene cu orice preț, ceea ce a dus la pierderi mari în rândul rușilor din zonă.

