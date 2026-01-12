O bijuterie art deco cu istorie bogată

Chrysler Building (Clădirea Chrysler), construită în stil art deco și renumită pentru forma sa impresionantă și faimoasa coroană din oțel inoxidabil, se confruntă cu dificultăți majore. Proprietarii anteriori au fost expropriați în 2024 pentru neplata chiriilor către Cooper Union, institutul care deține terenul pe care este construită clădirea.

Terenul pe care este construit Chrysler Building aparține, încă din 1902, instituției Cooper Union – o școală de inginerie, arhitectură și științe umaniste – care încasează o chirie anuală de la proprietarul clădirii (20,1 milioane în 2018, respectiv 32,5 milioane pentru perioada 2019–2027), potrivit publicației 7sur7.

Construit între 1928 și 1930, Chrysler Building a fost gândit pentru a simboliza modernismul și excelența tehnologică, având o înălțime de 318 metri și 77 de etaje, cu o suprafață totală de 117.000 m2. Amplasată pe 405 Lexington Avenue, în inima Manhattanului, clădirea a fost un magnet pentru turiști datorită detaliilor sale arhitecturale unice, precum sculpturile decorative (garguiele) și elementele inspirate din designul mașinilor Chrysler.

Din păcate, platforma de observație a fost închisă în 1945, limitând accesul publicului la etajele superioare.

Se caută un nou proprietar

În 2019, un consorțiu format din dezvoltatorul imobiliar american RFR și grupul austriac Signa a achiziționat Chrysler Building pentru 151 de milioane de dolari, promițând investiții de 250 de milioane pentru renovare.

Totuși, în septembrie 2024, un judecător a dispus exproprierea clădirii după ce consorțiul a acumulat datorii de 21 de milioane de dolari la plata chiriei către Cooper Union. Signa a intrat în faliment la finalul lui 2023, iar RFR a încetat să plătească chiria în mai 2024, conform documentelor judiciare citate de AFP.

În prezent, Cooper Union caută un nou proprietar pentru clădirea clasată ca monument istoric al orașului New York din 1978.

Viitor incert pentru Chrysler Building

Deși adresa sa rămâne una dintre cele mai dorite din New York, atrăgând firme de avocatură, agenții artistice și companii care oferă spații de birouri comune, clădirea este percepută drept învechită. Locatarii s-au plâns de lifturi defecte, zugrăveli deteriorate, ferestre mici și chiar de prezența rozătoarelor.

„Magnificul Chrysler Building are multe probleme tehnice. Va fi nevoie de multe lucrări și o mulțime de bani”, a declarat Ruth Colp-Haber de la agenția Wharton Property pentru AFP.

Pe lângă problemele tehnice, popularizarea telemuncii în timpul pandemiei de Covid-19 a redus cererea pentru spațiile de birouri, afectând în mod considerabil piața imobiliară din New York. De asemenea, clădirile mai noi oferă facilități moderne și atrag mai mulți chiriași, creând o concurență acerbă.

Între timp, viitorul acestui simbol arhitectural rămâne incert, în așteptarea unui nou investitor dispus să revitalizeze clădirea și să îi redea strălucirea de altădată. Cu toate acestea, orice modificare internă sau externă a clădirii trebuie să fie aprobată de Comisia pentru Conservarea Monumentelor Istorice (LPC).

„Totul este blocat până când se va afla cine va fi noul proprietar”, a explicat Ruth Colp-Haber, sugerând că o posibilă conversie a clădirii în hotel sau apartamente ar putea fi luată în calcul.