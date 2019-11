De Cristian Anton,

Clotilde Armand a postat sâmbătă pe contul ei de Facebook mesajul prin care un român din Germania îi semnalează că au fost probleme cu votul prin corespondență.

Acesta susține că la Bonn nu a fost înregistrat niciun singur vot prin corespondență, consulatul spunându-le oamenilor că ”votul lor nu ar fi valabil, deoarece a ajuns prea târziu”.

Iată și postarea reprezentantei USR.

O altă persoană afirmă, la comentarii, că se află într-o situație similară:

„Eu sunt una dintre cei care ne-am trimis plicurile la Bonn. Numai eu am trimis 3 plicuri și am citit de cel puțin încă 2 familii. Și toți am trimis plicurile recomandate , deci știm sigur ca au fost predate. Pe mai multe pagini am încercat astăzi sa găsesc alți pățiți . Pe toate paginile sunt îndrumata spre următoarea secție (140 km sunt la mine!). Da, știu ca pot vota la secție , dar m-ar deranja faptul, ca e posibila așa o fraudare a alegerilor fără urmări !”

„Pe 15.10.2019 am primit plicul cu votul prin corespondenta, l-am trimis pe data de 16.10.2019 iar ieri am primit un mail de la AEP in care scria: „Plicul dumneavoastră cu votul pentru primul tur al alegerilor prezidențiale 2019 nu a ajuns în timp util pentru a putea fi validat”. Nu stiu de ce nu a ajuns. L-am trimis din Suedia”, adaugă un alt comentator.

Consulul României la Bonn este, din ianuarie 2018, Gheorghe Dimitrescu, fost consilier parlamentar al lui Florin Iordache și cel care ar fi purtat discuții cu o firmă de lobby pentru o vizită a lui Liviu Dragnea în SUA.

Ce spune o femeie din Yemen, devenită cetățean român: “Aici am simțit că votul meu chiar contează”

Fotoreportaj de la prima zi de votare din Germania: „Nu sunt patriot, eu doar îmi iubesc țara, atâta tot”

