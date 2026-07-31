În proiectul de hotărâre care va fi suspus aprobării Consiliului Local Cluj-Napoca în ședința de joi, 6 august, se propune actualizarea tarifului de reîncărcare la stațiile publice din oraș, de la 1,18 lei pe KWh la 1,37 lei pe KWh, plus TVA.

„Se aprobă actualizarea tarifului pentru serviciile de reîncărcare la stațiile publice, de la 1,18 lei pe KWh la 1,37 lei pe KWh, la care se adaugă TVA, potrivit reglementărilor legale”, se arată în proiectul de hotărâre, citat de publicația monitorulcj.ro.

Decizia a fost avizată de Comisia de prețuri a Primăriei în luna iunie, la propunerea Direcției Parcări Publice. Majorarea vine ca urmare a noului contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu Hidroelectrica în aprilie 2026, de 1,14 lei/kWh, la care se adaugă costurile de mentenanță ale stațiilor, de 0,14 lei/încărcare, și ale platformei de plăți, de 0,09 lei/an, fără TVA.

Ultima actualizare a tarifelor pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj a fost făcută în toamna anului trecut. În noiembrie 2025, consilierii locali aprobau schimbarea tarifului de reîncărcare la stațiile publice din municipiu, de la 1,04 lei pe KWh la 1,18 lei pe KWh, plus TVA.

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