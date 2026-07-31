Potrivit ministrului polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, două avioane de vânătoare de tip F-16 au fost ridicate de la sol vineri înainte de prânz ca răspuns la detectarea unui avion de recunoaștere de tip Il-20 la 40 de kilometri nord de stațiunea Kolobrzeg.

„Pentru a nu știu câta oară, aeronava se afla în spațiul aerian internațional fără un plan de zbor și cu transponderul oprit”, a subliniat ministrul polonez, adăugând că avionul militar rusesc nu a pătruns în spațiul aerian al Poloniei datorită unei „interceptări reușite”.

„Forțele Armate ale Poloniei monitorizează neîncetat situația și reacționează ferm la acțiunile Federației Ruse, rămânând în strânsă colaborare cu aliații din NATO. Securitatea cerului Poloniei rămâne prioritatea noastră supremă”, a conchis Wladyslaw Kosiniak-Kamysz într-un mesaj distribuit pe contul său de X.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️

Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

Incidentul anunțat de Kosiniak-Kamysz s-a produs la o zi după ce o rachetă rusească de croazieră de tip Kh-101 a căzut pe un câmp de lângă satul Tarnawa-Kolonia, la 75 de kilometri de granița cu Ucraina.

Explozia nu s-a soldat cu victime, dar a provocat un crater cu un diametru de zece metri și o adâncime de cinci metri.

„Fragmentele recuperate arată că este vorba de o rachetă rusească Kh-101”, a precizat premierul polonez Donald Tusk, citând raportul Parchetului.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a declarat că racheta a fost produsă „în al doilea trimestru al acestui an la o fabrică de lângă Moscova”.

„Acest tip de rachete este utilizat doar de aviația strategică rusă”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe Maciej Wewior.

Ca urmare a acestui incident, ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost convocat vineri la Ministerul polonez de Externe și a primit o notă de protest față de „acțiunile ostile (desfășurate de regimul de la Moscova – n.r.) împotriva securității unui stat suveran”.

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