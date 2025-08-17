Piața chiriilor din România, în ascensiune

Această tendință ascendentă este determinată de o cerere în creștere și o ofertă insuficientă.

Experții în imobiliare prevăd că prețurile chiriilor vor continua să crească în viitorul apropiat.

„Piaţa chiriilor nu a crescut la fel de mult ca şi piaţa vânzărilor. Prin urmare şi randamentele au fost mai scăzute în ultimii 2 ani. Astăzi vorbim chiar de randamente de sub 5% pe piaţa chiriilor, ceea ce am mai redus şi din apetitul investitorilor, în Cluj era această modă să cumperi pentru a da în chirie, pentru că erau şi chiriile mari.

Dar uite că preţurile de vânzare au depăşit cu mult ritmul de creştere a preţurilor de vânzare, au depăşit cu mult ritmul de ajustare a chiriilor. Aşadar, eu mă aştept aici să vedem o creştere în perioada următoare, pe piaţa chiriilor”, a precizat Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, potrivit Ziarului Financiar.

Prețurile chiriilor în marile orașe

În București, chiriile medii pentru apartamentele cu două camere au ajuns la 600 de euro pe lună. Pentru cele cu trei camere, prețul mediu este de 850 de euro lunar.

În Cluj Napoca, chiriile sunt ușor mai mici decât în Capitală. Un apartament cu două camere costă în medie 575 de euro pe lună, iar unul cu trei camere ajunge la 700 de euro lunar.

Timișoara oferă cele mai accesibile prețuri dintre cele trei orașe. Chiriile medii pentru apartamentele cu două camere sunt de 420 de euro pe lună, iar pentru cele cu trei camere, de 500 de euro lunar.

Comparație între București, Cluj și Timișoara

Daniel Crainic a oferit mai multe detalii despre situația din diferite orașe.

„Astăzi o garsonieră în Bucureşti se închiriază în medie cu 390 euro pe lună, un apartament cu două camere a ajuns pe la 600 euro pe lună, iar un apartament cu trei camere, 850 euro pe lună.”

În Cluj e interesant că vedem deja preţuri pe piaţa chiriilor sub Bucureşti.

„Dacă la garsoniere şi studiouri avem preţuri de 390-400 euro pe lună, la două camere, în Cluj preţul mediu este de 575 euro pe lună, nu 600 ca în Bucureşti. Iar diferenţe şi mai mare se vede la trei camere, unde în Cluj avem 700 euro pe lună. Un caz interesant nouă ni se pare pe zona chiriilor Timişoara, pentru că potrivit datelor voastre la nivelul salariilor este un oraş absolut comparabil cu Cluj, însă mult mai ieftin pe piaţa imobiliară.”, a mai adăugat Daniel Crainic.

Aceste diferențe de prețuri între orașe pot influența deciziile investitorilor și ale chiriașilor. Factori precum bugetul disponibil și preferințele personale joacă un rol important în alegerea locației.

Piața chiriilor din România se află într-o perioadă de creștere, cu variații semnificative între marile orașe. Experții anticipează că această tendință va continua, influențând atât investitorii, cât și chiriașii.

