Traficul era deja paralizat la 4 dimineața

În jurul orei 4 dimineața, traficul era deja paralizat, iar șoferii au fost nevoiți să suporte claxoanele insistente și aglomerația, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

„Mașinile stăteau bară la bară, iar primii pietoni au început să meargă pe jos. A fost un haos total”, a povestit un redactor de la Blick.

În jurul orei 9 dimineața, coada de vehicule a ajuns la 20 de kilometri, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte aproape trei ore pentru a traversa tunelul. La prânz, situația s-a îmbunătățit ușor, dar coloana de mașini se întindea încă pe 18 kilometri.

„Este frustrant și enervant”

În jurul prânzului, pe sensul spre nord, coada a ajuns la patru kilometri înainte de portalul din Faido, ceea ce a generat o așteptare de aproximativ 40 de minute.

De asemenea, traficul intens s-a extins și pe rutele alternative. Situația a fost resimțită și de localnici și de cei care nu aveau planuri de vacanță.

O cititoare Blick, aflată în trafic, chiar dacă intenționa doar să-și viziteze o prietenă în Chelenalphütte, a transmis: „Drumurile principale sunt închise, iar noi suntem obligați să stăm pe autostradă, deși nu vrem să traversăm Gotthardul… este frustrant și enervant”.

Traficul intens a afectat și localitățile din apropierea tunelului

Traficul intens a afectat și localitățile din apropierea tunelului, precum Schattdorf și Amsteg, unde locuitorii s-au confruntat cu un val de mașini care a provocat haos pe străzile înguste.

„Toată Europa conduce prin satul nostru”, a declarat un cititor Blick din Schattdorf.

„A fost groaznic, mai mult decât groaznic”.

Circulația intensă a atins apogeul în orele dimineții, când drumurile din sat erau complet blocate.

„Mașinile erau atât de aproape una de cealaltă încât nu mai puteai traversa strada”, a mai spus acesta.

Conform TCS, tunelul Gotthard rămâne deschis, dar lucrările de întreținere aflate în desfășurare reduc lățimea benzii de circulație, ceea ce contribuie la formarea aglomerației. Aceste lucrări sunt programate să dureze până la sfârșitul anului 2028, conform Blick.