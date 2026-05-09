Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viiturile rapide pe râurile mici, ar putea genera inundații locale, cu risc sporit în județele Sibiu și Brașov.

Conform avertizării actualizate, râurile vizate de Codul galben sunt:

Someșul Mare – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud);

Târnava Mare – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (județele Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba);

Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele;

Jiu – afluenții de dreapta corespunzători sectorului aval de confluența cu râul Motru până la amonte S.H. Podari (județele Mehedinți și Dolj);

Gilort – bazin superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județul Gorj);

Olt – afluenții din sectorul aval S.H. Sfântu Gheorghe până la amonte Acumularea Ionești (județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș);

Olteț – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (județele Gorj, Vâlcea, Dolj și Olt);

Teslui (județele Dolj și Olt);

Argeș – bazin superior;

Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița);

Moldova – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț);

Bistrița – afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Izvoru Muntelui (județele Neamț, Harghita și Bacău);

Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget până la amonte S.H. Vrânceni (județele Harghita, Bacău, Covasna și Neamț);

Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea și Galați);

Jijia – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (județele Botoșani și Iași).

Hartă Cod Galben inundații 9-10 mai 2026 Foto: INHGA

„Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Sibiu și Brașov”, au transmis hidrologii, informează News.

De altfel, meteorologii au emis sâmbătă două avertizări cod galben de ploi torenţiale şi instabilitate atmosferică, valabile în mai multe judeţe din România.

