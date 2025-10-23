Cod galben de vânt în majoritatea județelor din țară

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de vânt pentru majoritatea județelor țării, valabile joi și vineri.

Prima avertizare, în vigoare de joi seara până vineri dimineața, vizează județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Harta județelor afectate de codul galben de vânt. Sursa foto: ANM

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50 – 70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 – 90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90 – 110 km/h.

A doua avertizare este în vigoare vineri, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Harta județelor afectate de avertizarea cod galben de vânt. Sursa foto: ANM

Conform acesteia, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50 – 70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 – 90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90 -120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40 – 50 km/h.

20 de grade Celsius în București, până vineri seara

Temperaturile vor ajunge la 20 de grade Celsius în Capitală, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru joi și vineri.

Astfel, de joi seară până vineri dimineață, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8…10 grade Celsius.

Vineri, între orele 9.00 și 21.00, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35 – 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18 – 20 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 20 octombrie – 16 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, astfel că vremea va fi caldă.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în toată țara.

