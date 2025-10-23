Astfel, joi și vineri vremea în București va fi caldă, cu temperaturi maxime peste normalul perioadei, acestea ajungând la 20 de grade.

Cum va fi vremea în București joi, 23 octombrie

Cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab.

Temperatura minimă va fi de 8-10 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București vineri, 24 octombrie

Valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18-20 de grade.

În intervalul 23 octombrie, ora 21 – 24 octombrie, ora 21, mai multe județe sunt sub incidența mesajelor de vreme severă, dar municipiul București nu este.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 20 octombrie – 16 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, astfel că vremea va fi caldă.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în toată țara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE