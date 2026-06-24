Singurele două universități din România în top 1000 QS 2027

La nivel global, competiția academică devine din ce în ce mai acerbă, iar acest lucru se reflectă direct în pozițiile ocupate de universitățile românești. În acest moment, doar două instituții din România reușesc să se mai mențină în prima mie a clasamentului internațional.

În clasamentul actual, Universitatea din București se află în QS 2027 în intervalul 801-850, după ce în 2026 urcase la 761-770, iar în 2025 se situa tot în aceeași zonă inferioară a topului global, potrivit News.

Pe locul doi la nivel național se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care în 2027 coboară în intervalul 851-900, după ce în 2026 urcase la 761-770, unde se afla la egalitate cu Universitatea din București.

În 2025, UBB era plasată în intervalul 781-790, ceea ce confirmă o evoluție oscilantă, dar constantă în zona primelor 1000 de universități din lume.

De altel, recent, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a fost desemnată cea mai bună universitate din România şi ocupă locul 13 în Europa de Est, conform clasamentului QS European University Rankings.

La nivel european, performanța celor două mari centre universitare le plasează la o distanță relativ mică: Universitatea din București ocupă locul 254, în timp ce Universitatea Babeș-Bolyai se află pe locul 272.

Harta universitară a României se restrânge în QS 2027

Clasamentul QS 2027 arată o reducere a numărului de universități românești prezente în top, de la 13 în 2025 și 10 în 2026, la doar 8 în 2027.

Dincolo de rezistența celor două instituții de elită, semnalul de alarmă major este dat de tendința generală de scădere a numărului de universități românești care reușesc să acceadă în acest clasament global.

Concret, numărul universităților din România care s-au plasat în QS 2027 a scăzut de la 13 în 2025, la 8 pentru ediția din 2027:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași revine în intervalul 1201-1400

Universitatea de Vest din Timișoara își menține poziția 1201-1400

POLITEHNICA București urcă în 1201-1400

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca rămâne în 1401+

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava rămâne în 1401+

Universitatea Transilvania din Brașov rămâne în 1401+

Ce indicatori salvează Universitatea din București

Poziția de lider a Universității din București nu este o coincidență administrativă, ci se bazează pe indicatori de performanță solizi, măsurați riguros în raport cu exigențele învățământului modern. Instituția excelează în special în segmentele legate de piața muncii și impact social.

Iată cum se împart locurile de top ocupate de UB la nivel mondial pe baza indicatorilor cheie:

Locul 233 – Employment Outcomes (Inserția absolvenților pe piața muncii)

– Employment Outcomes (Inserția absolvenților pe piața muncii) Locul 465 – Employer Reputation (Reputația solidă în rândul angajatorilor)

– Employer Reputation (Reputația solidă în rândul angajatorilor) Locul 505 – International Research Network (Vizibilitatea și rețelele internaționale de cercetare)

– International Research Network (Vizibilitatea și rețelele internaționale de cercetare) Locul 520 – Sustainability (Angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă)

– Sustainability (Angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă) Locul 609 – Academic Reputation (Notorietatea și recunoașterea academică globală)

Aceste date confirmă faptul că diplomele oferite de Universitatea din București continuă să aibă o căutare excelentă în ochii marilor angajatori, compensând alte capitole unde universitățile din regiune suferă, precum bugetele masive de cercetare sau atragerea unui volum uriaș de studenți străini.

„Aceste rezultate consolidează și mai mult profilul Universității din București ca instituție care oferă programe academice relevante, orientate spre viitor, aliniate la nevoile în continuă evoluție ale societății, poziționând-o în același timp printre universitățile de top din Europa Centrală și de Est. De asemenea, acestea reflectă implicarea susținută a comunității noastre academice în proiecte de cercetare de impact și sustenabile, susținute în special de oportunitățile create prin apartenența noastră la CIVIS – Alianța Universităților Civice din Europa din 2019, alături de alte zece universități europene prestigioase”, a declarat profesorul doctor Marian Preda, rector al Universității din București.

Top 10 mondial QS 2027

Dacă universitățile din România fac eforturi să se mențină în prima mie, vârful piramidei rămâne o afacere exclusivistă, dominată autoritar de instituțiile din Statele Unite și Marea Britanie, cu o singură inserție din Asia în top 10.

La nivel global, clasamentul este dominat de universități din SUA și Marea Britanie:

MIT (Massachusetts Institute of Technology) – SUA Imperial College London – Marea Britanie Stanford University – SUA Oxford University – Marea Britanie Harvard University – SUA Cambridge University – Marea Britanie Caltech (California Institute of Technology) – SUA ETH Zurich – Elveția UCL (University College London) – Marea Britanie National University of Singapore (NUS) – Singapore

Și elevi din România au reușit să studieze la MIT, dar și să fie admiși la Imperial College of London.

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