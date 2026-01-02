Update 10:10: Codul Roșu de vânt puternic a fost prelungit de ANM până la ora 14:00.

Meteorologii au emis vineri un cod roșu de vânt pentru zona montană din județul Cluj, unde rafalele pot atinge 140 km/h, iar vizibilitatea este aproape zero, conform informațiilor furnizate de ANM. Această avertizare este valabilă pentru zonele de munte aflate la peste 1.800 de metri altitudine.

„Vânt foarte puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește puternic și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate apropiată de zero”, a precizat ANM.

Codul roșu este valabil până la ora 10.00, în zonele montane din județul Cluj.

Anterior, a fost în vigoare un cod portocaliu de vânt.

„Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h”, au transmis reprezentanții ANM.

Zilele trecute, o furtună de zăpadă apărută brusc, însoțită de vânt puternic, a afectat mai multe localități din județul Cluj.

