Românii nu mai sunt a doua cea mai mare comunitate de angajați străini din Spania. Cine i-a depășit

Columbienii i-au depășit pe români și au devenit a doua comunitate străină ca număr pe piața muncii din Spania, potrivit datelor privind afilierea la sistemul de securitate socială pentru luna august. Regularizarea imigranților a contribuit la creșterea puternică a numărului de columbieni care lucrează legal în Spania, ajuns la 368.900, față de 336.700 de români, potrivit El Pais.

Românii, depășiți de columbieni și marocani

Columbienii i-au depășit pe români și au devenit a doua comunitate străină ca număr pe piața muncii din Spania. Regularizarea imigranților a contribuit la creșterea puternică a numărului de columbieni afiliați la sistemul de securitate socială, care a ajuns la 368.900, față de aproximativ 336.700 de români.

În 2019, înainte de pandemia de COVID-19, în Spania lucrau aproximativ 337.000 de români. Această cifră îi plasa pe români pe primul loc între comunitățile străine de pe piața muncii spaniole. Șase ani mai târziu, numărul românilor care contribuie la sistemul de securitate socială este aproape același, însă comunitatea a coborât pe locul al treilea.

Marocanii i-au depășit pe români la sfârșitul anului 2024, ajungând pe locul al doilea. Acum, columbienii au trecut și ei înaintea românilor. Datele privind afilierea străinilor la sistemul de securitate socială în luna august, publicate luni, arată că în Spania sunt 368.900 de columbieni afiliați. Pe primul loc se află în continuare marocanii, cu 407.300 de persoane care contribuie la sistemul de securitate socială.

Numărul columbienilor a crescut puternic după pandemia de COVID-19

Creșterea numărului de columbieni pe piața muncii din Spania s-a accelerat după încheierea crizei sanitare. În august 2021 erau 100.000 de columbieni afiliați la sistemul de securitate socială. În 2022, numărul lor a ajuns la 124.000, în 2023 la 171.000, iar în 2024 la 222.000. În 2025 erau 253.000. Evoluția arată că ritmul de intrare a columbienilor pe piața muncii era deja important înainte de regularizarea extraordinară inițiată de Guvernul spaniol, însă această măsură a accelerat și mai mult procesul.

Ieșirea columbienilor din economia informală sau din inactivitate a dus numărul total al celor care contribuie la sistemul de securitate socială la 368.900 în august, cu 116.000 mai mulți decât în urmă cu un an. Creșterea este de 46%, comparativ cu un avans de 14% în anul precedent. Columbienii îi depășiseră deja, la limită, pe români în luna iulie, însă schimbarea s-a consolidat în august. Românii ocupaseră locul al doilea începând de la sfârșitul lui 2024, când au fost depășiți definitiv de marocani.

Marocanii au în prezent cu 39.000 de persoane afiliate mai mult decât columbienii. Distanța dintre cele două comunități s-ar putea reduce în următoarele luni, având în vedere evoluția recentă a celor două grupuri.

Peruvienii i-au depășit pe chinezi

Și alte comunități au înregistrat creșteri importante în ultimele luni, în special cele latino-americane. Unul dintre cele mai bune exemple este comunitatea peruană. În urmă cu un an, în Spania erau 99.000 de peruvieni afiliați la sistemul de securitate socială. Acum, numărul lor a depășit 140.000. Astfel, peruvienii au trecut pentru prima dată înaintea chinezilor, una dintre comunitățile străine cu o prezență îndelungată pe piața muncii spaniole.

A crescut și numărul venezuelenilor, de la 204.000 de persoane afiliate în august 2025 la 249.000 în prezent. În aceeași perioadă, pe lângă Columbia, Venezuela și Peru, au înregistrat creșteri importante și Paraguay, și Honduras. Numărul afiliaților din Paraguay a crescut cu 19.600, până la 69.800, iar cel al hondurienilor cu 17.300, până la 78.900.

În topul celor zece naționalități cu cele mai mari creșteri în cifre absolute se mai află Senegal, cu 14.000 de afiliați în plus, până la 80.200, China, cu 11.500 în plus, până la 137.900, Argentina, cu 10.500 în plus, până la 79.900, și Pakistan, cu 10.000 în plus, până la 64.500.

Creșterea puternică a numărului de străini afiliați la sistemul de securitate socială explică cea mai mare parte a avansului ocupării forței de muncă din Spania în ultimul an.

Până în august, Spania a câștigat 679.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, 482.500 au revenit contribuabililor străini, în timp ce 196.500 au fost ocupate de spanioli.

Pentru prima dată, latino-americanii sunt mai numeroși decât europenii

Creșterea comunităților latino-americane, accelerată și de procesul de regularizare, a făcut ca numărul total al acestora să îl depășească pentru prima dată pe cel al europenilor. Depășirea s-a confirmat în iunie, când erau 1,23 de milioane de contribuabili latino-americani și 1,19 milioane de europeni.

Evoluția fiecărui grup anticipa această schimbare, însă procesul de regularizare a făcut ca momentul să apară mai devreme.