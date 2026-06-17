„În Spania, până când te stabilești și îți crește salariul, nu poți solicita un credit ipotecar”

În decembrie 2003, cu trei luni înainte ca România să adere la NATO și cu câțiva ani înainte de intrarea în Uniunea Europeană, Andrei Stefcu a plecat din București. Avea atunci 17 ani și a ajuns în Castelldefels, lângă Barcelona, unde îl aștepta unul dintre cei șapte frați ai săi.

Dorința de a trăi o experiență nouă, în ciuda opoziției părinților săi, l-a determinat să se stabilească în localitatea catalană. Timp de aproape șapte ani a lucrat fără forme legale, mai întâi într-o firmă de aer condiționat, apoi în construcții. „În ciuda tranziției economice dificile către capitalism din anii 90, după o dictatură comunistă severă care a făcut țara să treacă prin lipsuri, nu sufeream de foame și nu ne lipsea nimic. Tatăl meu lucra ca mecanic la compania feroviară de stat, iar mama într-o fabrică. Cu toate acestea, am decis să plec”, povestește Andrei Stefcu.

Anii au trecut, și-a schimbat locul de muncă, și-a cunoscut soția și a avut patru copii, toți născuți în Spania. Totuși, criza financiară din 2008 i-a schimbat planurile de a rămâne definitiv pe coasta catalană, unde între timp se stabiliseră și părinții și frații săi.

După o perioadă lungă de reflecție, a decis să se întoarcă în România în 2021, principalul motiv fiind dificultatea de a cumpăra o locuință. „Acesta a fost principalul motiv”, spune Stefcu, care acum are 40 de ani. „România are cel mai mare procent de proprietari de locuințe din Europa, în jur de 94%. În Spania, până când te stabilești și îți crește salariul, nu poți solicita un credit ipotecar. Iar dacă îl obții pe 35 de ani, asta înseamnă că aș fi stat cu chirie până la 65 de ani”, explică el.

Bărbatul povestește și experiența fratelui său, care și-a pierdut apartamentul după ce rata lunară la credit a crescut de la 800 la 1.200 de euro în urma Marii Recesiuni. „Ne-am speriat de ideea unui credit ipotecar, așa că am început să investesc într-o casă la periferia Bucureștiului, pe care am plătit-o în nouă ani cu banii câștigați din ore suplimentare”, spune el.

În prezent, Stefcu lucrează în secretariatul unei școli de elită și face parte dintr-un grup numeros de români care au revenit în țară în ultimii ani.

Aproape 80.000 de români au părăsit Spania în ultimii 2 ani

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), comunitatea românească s-a redus cu 32% între 2012 și 1 ianuarie 2025, ultima dată pentru care există date definitive. Numărul românilor rezidenți în Spania a scăzut de la aproape 897.203 persoane, nivelul maxim înregistrat, la 609.270 persoane.

Și tendința continuă. Conform datelor provizorii ale INE, aproximativ 29.600 de români au părăsit Spania între începutul lunii ianuarie și 1 aprilie 2025.

Cu toate acestea, românii reprezintă încă 8,8% dintre persoanele născute în alte țări și care locuiesc în Spania, fiind depășiți doar de marocani, care reprezintă 14%. Datele statistice din România arată că 47.044 de cetățeni s-au întors din Spania în 2024, după ce în anul precedent reveniseră 51.316 persoane.

Locuințele, pandemia și salariile au accelerat întoarcerea în țară

„În esență, declinul economic din Spania în timpul pandemiei a accentuat tendința de reemigrare a unor români”, afirmă sociologul Dumitru Sandu, de la Universitatea din București.

Acesta subliniază că majorarea salariilor și a prestațiilor sociale din România a contribuit la întoarcerea multor persoane. „Ajutoarele pentru familii, sprijinul pentru locuințe și salariile mai mari i-au determinat pe mulți să părăsească Spania”, consideră expertul. El avertizează că fenomenul ar putea afecta economia spaniolă. „Va pierde lucrători valoroși, atât calificați, cât și necalificați”, spune sociologul.

Chiar dacă ritmul este mai redus decât în trecut, tendința continuă. Anul trecut au fost depuse aproape 10.000 de cereri pentru ajutoare familiale la ministerul Muncii din România de către familii venite din Spania. Potrivit unui sondaj realizat de Cult Market Research în 2023, 59% dintre românii stabiliți în Spania își doreau să revină în România, cu 11 puncte procentuale mai mult decât românii din Italia și Germania.

Povestea celor care au ales să se întoarcă acasă

Dincolo de problema locuințelor, pandemia a generat un nou val de plecări începând cu 2021.

Acesta este și cazul Georgetei Anton, care a plecat în 2004 în Sant Andreu de la Barca, lângă Barcelona, împreună cu cei doi copii ai săi. „Viața mea nu era deloc roz. Trebuia să fac ceva, așa că am plecat în Catalonia, unde aveam o prietenă foarte bună”, povestește femeia, care are acum 57 de ani.

În Spania a lucrat inițial ca îngrijitoare pentru o persoană vârstnică, apoi ca bucătăreasă și angajată într-un magazin. Acolo s-a născut și cel de-al treilea copil al său.

Împreună cu noul partener a reușit să obțină un credit ipotecar și să cumpere un apartament, însă pandemia i-a schimbat planurile. „Părinții amândurora au murit, așa că am decis să ne întoarcem pentru a fi alături de mamele noastre”, explică Anton.

Noi oportunități în România. Marius s-a întors acasă, are trei cafenele și o cifră de afaceri de 2.000.000 de euro

Pentru Marius și soția sa, Andreea, pandemia a reprezentat, de asemenea, momentul care le-a schimbat viața. Cei doi s-au mutat în Barcelona atrași de conexiunile internaționale, climă și calitatea vieții. Copiii lor s-au adaptat rapid, iar familia a deschis un magazin de jucării și a început o afacere cu cafea de specialitate în România.

„Aveam agenda plină cu evenimente pentru mai bine de un an, dar totul s-a prăbușit brusc. Veniturile au scăzut dramatic și am reușit să rezistăm doar un an din economii”, povestește Marius.

În același timp, afacerea cu cafea din România a început să crească rapid. „Pentru că oamenii nu mai puteau ieși din case, comenzile online s-au multiplicat și partenerul nostru nu mai făcea față singur. Astfel, ne-am întors în vara lui 2021, chiar dacă nu ne-am fi dorit acest lucru”, spune el.

În prezent, compania lor are o cifră de afaceri de aproximativ două milioane de euro, trei cafenele și aproximativ 30 de angajați. Marius povestește că fiului său cel mare, care are acum 17 ani, i-a fost nevoie de aproape un an pentru a se adapta la noua viață din România. Din acest motiv, părinții l-au înscris la Institutul Cervantes din București, aflat la 13 kilometri de locuința lor.

„Ne era dor să trăim în țara noastră, să vorbim în limba noastră”

Potrivit Cameliei Rădulescu, directoarea institutului, numărul mare de solicitări primite anual reprezintă un alt indiciu că tot mai mulți români se întorc din Spania. „Aici găsesc o insulă în care limba spaniolă este predominantă, ceea ce facilitează puțin integrarea copilului în noua realitate”, explică aceasta.

Printre elevii înscriși recent se numără și Sofia Suditu, în vârstă de 16 ani. Ea și mama sa s-au mutat la București din Zaragoza în timpul anului școlar.

„Ne era dor să trăim în țara noastră, să vorbim în limba noastră”, spune adolescenta.

Deși s-a întors în România, Sofia nu exclude posibilitatea de a reveni într-o zi în Spania.

Citește și: Sfatul unui român pentru cei care vor să se mute în Spania: „Dacă nu-ți place să dai bună dimineața cu gura până la urechi, rămâi unde ești!”

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