Cometa misterioasă 3I/ATLAS

Astronomii sunt pe punctul de a descoperi vârsta și originea cometei interstelare 3I/ATLAS. Aceasta se îndreaptă rapid spre centrul sistemului nostru solar, potrivit Live Science.

Studiile recente sugerează că ar putea proveni dintr-o regiune îndepărtată a galaxiei, unde se întâlnesc cele mai vechi și cele mai tinere stele. Cometa misterioasă a fost observată pentru prima dată la sfârșitul lunii iunie, fiind confirmată de NASA la începutul lunii iulie. Este doar al treilea obiect interstelar detectat vreodată, după 1I/’Oumuamua și 2I/Borisov, și pare să fie cel mai mare dintre acestea.

Estimările recente sugerează că 3I/ATLAS are un diametru între 4,8 și 11,2 kilometri. Această cometă neobișnuită călătorește cu o viteză uluitoare și urmează o traiectorie care indică o origine din afara sistemului nostru solar. Studiile arată că ar putea fi o relicvă a galaxiei timpurii, având o vechime de miliarde de ani, mai mare decât Soarele.

Călătoria prin sistemul nostru solar

În prezent, 3I/ATLAS face un „tur” al sistemului solar interior. Pe 3 octombrie, a trecut aproape de Marte, iar pe 30 octombrie va ajunge la cea mai mică distanță față de Soare. După acest punct, cometa va părăsi sistemul nostru solar, trecând pe lângă Jupiter în martie 2026, înainte de a dispărea definitiv.

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

NASA confirmă că aceasta nu reprezintă o amenințare pentru Pământ. Deși traiectoria imediată a cometei este bine determinată, originea sa rămâne un mister.

Călătorind cu aproximativ 210.000 km/h, cometa a fost influențată de gravitația multor stele din Calea Lactee de-a lungul milioanelor sau chiar miliardelor de ani. Această interacțiune complică reconstituirea traseului său inițial.

Originea cometei

Un nou studiu încearcă să determine originea cometei, analizând interacțiunile sale cu stelele din apropiere. Folosind date de la telescopul spațial Gaia al Agenției Spațiale Europene, cercetătorii au urmărit traseul cometei înapoi cu 4,27 milioane de ani și au identificat 62 de stele pe care aceasta le-ar fi întâlnit.

„Am descoperit că niciuna dintre stelele din vecinătatea solară nu poate explica traiectoria și viteza mare a cometei 3I/ATLAS”, a declarat Xabier Pérez-Couto, autorul principal al studiului, pentru Live Science.

Doar o stea, cu o masă de 70% din cea a Soarelui, pare să fi avut o influență minoră asupra traiectoriei cometei, conform cercetătorilor.

Considerată ca fiind o relicvă a galaxiei timpurii

Cercetătorii sugerează că 3I/ATLAS ar putea fi un obiect extrem de vechi, provenit din marginea discului subțire al galaxiei noastre. Galaxiile spirale, precum Calea Lactee, au două discuri principale: unul subțire, care conține majoritatea stelelor și gazelor, și unul gros, mai vechi și mai sărac în metale grele.

Dacă această cometă provine de la granița dintre cele două discuri, ar putea avea o vechime de 10 miliarde de ani, mai mult decât dublul vârstei Soarelui.

„Cometa a fost probabil ejectată de pe discul primordial al unui sistem planetar format timpuriu”, a explicat Pérez-Couto.

Totuși, originea exactă a cometei rămâne incertă. Studiul actual analizează doar câteva milioane de ani din istoria sa îndelungată. Pe măsură ce 3I/ATLAS traversează sistemul solar, instrumentele de pe Pământ, Marte și orbita lui Jupiter vor oferi noi date despre compoziția sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă fata cea mai mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă fata cea mai mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.RO
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
GSP.RO
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Știri România 18:23
Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Știri România 17:12
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Parteneri
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Adevarul.ro
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 17:10
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
ObservatorNews.ro
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Parteneri
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Mediafax.ro
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
KanalD.ro
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!

Politic

Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 18:50
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Interviu
Politică 18:00
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”