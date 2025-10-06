Cometa misterioasă 3I/ATLAS

Astronomii sunt pe punctul de a descoperi vârsta și originea cometei interstelare 3I/ATLAS. Aceasta se îndreaptă rapid spre centrul sistemului nostru solar, potrivit Live Science.

Studiile recente sugerează că ar putea proveni dintr-o regiune îndepărtată a galaxiei, unde se întâlnesc cele mai vechi și cele mai tinere stele. Cometa misterioasă a fost observată pentru prima dată la sfârșitul lunii iunie, fiind confirmată de NASA la începutul lunii iulie. Este doar al treilea obiect interstelar detectat vreodată, după 1I/’Oumuamua și 2I/Borisov, și pare să fie cel mai mare dintre acestea.

Estimările recente sugerează că 3I/ATLAS are un diametru între 4,8 și 11,2 kilometri. Această cometă neobișnuită călătorește cu o viteză uluitoare și urmează o traiectorie care indică o origine din afara sistemului nostru solar. Studiile arată că ar putea fi o relicvă a galaxiei timpurii, având o vechime de miliarde de ani, mai mare decât Soarele.

Călătoria prin sistemul nostru solar

În prezent, 3I/ATLAS face un „tur” al sistemului solar interior. Pe 3 octombrie, a trecut aproape de Marte, iar pe 30 octombrie va ajunge la cea mai mică distanță față de Soare. După acest punct, cometa va părăsi sistemul nostru solar, trecând pe lângă Jupiter în martie 2026, înainte de a dispărea definitiv.

NASA confirmă că aceasta nu reprezintă o amenințare pentru Pământ. Deși traiectoria imediată a cometei este bine determinată, originea sa rămâne un mister.

Călătorind cu aproximativ 210.000 km/h, cometa a fost influențată de gravitația multor stele din Calea Lactee de-a lungul milioanelor sau chiar miliardelor de ani. Această interacțiune complică reconstituirea traseului său inițial.

Originea cometei

Un nou studiu încearcă să determine originea cometei, analizând interacțiunile sale cu stelele din apropiere. Folosind date de la telescopul spațial Gaia al Agenției Spațiale Europene, cercetătorii au urmărit traseul cometei înapoi cu 4,27 milioane de ani și au identificat 62 de stele pe care aceasta le-ar fi întâlnit.

„Am descoperit că niciuna dintre stelele din vecinătatea solară nu poate explica traiectoria și viteza mare a cometei 3I/ATLAS”, a declarat Xabier Pérez-Couto, autorul principal al studiului, pentru Live Science.

Doar o stea, cu o masă de 70% din cea a Soarelui, pare să fi avut o influență minoră asupra traiectoriei cometei, conform cercetătorilor.

Considerată ca fiind o relicvă a galaxiei timpurii

Cercetătorii sugerează că 3I/ATLAS ar putea fi un obiect extrem de vechi, provenit din marginea discului subțire al galaxiei noastre. Galaxiile spirale, precum Calea Lactee, au două discuri principale: unul subțire, care conține majoritatea stelelor și gazelor, și unul gros, mai vechi și mai sărac în metale grele.

Dacă această cometă provine de la granița dintre cele două discuri, ar putea avea o vechime de 10 miliarde de ani, mai mult decât dublul vârstei Soarelui.

„Cometa a fost probabil ejectată de pe discul primordial al unui sistem planetar format timpuriu”, a explicat Pérez-Couto.

Totuși, originea exactă a cometei rămâne incertă. Studiul actual analizează doar câteva milioane de ani din istoria sa îndelungată. Pe măsură ce 3I/ATLAS traversează sistemul solar, instrumentele de pe Pământ, Marte și orbita lui Jupiter vor oferi noi date despre compoziția sa.

