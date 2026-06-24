Protest în fața Parlamentului. Ce prevede inițiativa susținută de sindicate

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au anunțat organizarea unui pichet la Palatul Parlamentului, joi, 25 iunie, începând cu ora 11:00.

Potrivit unui comunicat comun al celor trei organizații, reprezentanții angajaților din învățământ vor depune la Registratura Parlamentului peste 160.000 de semnături de susținere pentru o inițiativă cetățenească de modificare și completare a Legilor Educației. Sindicatele reprezintă interesele a peste 300.000 de salariați din învățământul preuniversitar, universitar și din cercetare.

Demersul legislativ a fost depus la începutul lunii februarie 2026 și urmărește anularea efectelor Legii nr. 141/2025, act normativ contestat de organizațiile sindicale.

Profesorii acuză că legea a introdus măsuri care afectează atât personalul didactic, cât și calitatea actului educațional. Printre acestea se numără majorarea normei didactice de predare, reducerea la jumătate a tarifului pentru plata cu ora și creșterea numărului de elevi sau preșcolari din clase și grupe.

„Prin acest demers legislativ solicităm anularea prevederilor anti-educație distructive impuse prin Legea nr. 141/2025”, transmit reprezentanții sindicatelor.

Reducerea numărului de elevi din clase și revenirea la vechea normă didactică

Printre principalele măsuri propuse de inițiativa legislativă se află combaterea supraaglomerării școlare prin limitarea efectivelor de elevi. Sindicatele propun maximum 22 de elevi într-o clasă din învățământul primar și cel mult 26 de elevi la gimnaziu și liceu.

De asemenea, organizațiile solicită revenirea la norma didactică existentă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 și reducerea acesteia cu două ore pentru profesorii care au gradul didactic I și o vechime de peste 25 de ani.

O altă revendicare vizează recalcularea tarifului pentru plata cu ora după formula utilizată anterior modificărilor legislative din 2025.

Sindicatele propun și măsuri pentru atragerea cadrelor didactice în comunitățile izolate sau defavorizate. Concret, acestea susțin acordarea, începând cu anul școlar 2026-2027, a unei prime de instalare neimpozabile echivalente cu trei salarii de bază pentru profesorii care se titularizează în astfel de zone și care rămân pe post cel puțin cinci ani.

Totodată, inițiativa prevede eliminarea învățământului simultan pentru clasa a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, măsură despre care sindicaliștii afirmă că ar contribui la asigurarea unor șanse egale pentru toți elevii.

Sindicatele din Educație pichetează, mâine, Palatul Parlamentului. Profesorii vor depune peste 160.000 de semnături pentru anularea Legii Bolojan
Sindicaliștii solicită, printre altele, revenirea la norma didactică de 18 ore. Foto: Shutterstock

Sprijin pentru studenții care aleg cariera didactică

Proiectul conține și prevederi dedicate învățământului superior. Astfel, studenții înscriși la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la masterat didactic ar urma să primească burse echivalente cu salariul net al unui profesor debutant.

În plus, elevii medaliați la olimpiade internaționale și-ar putea păstra bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, cu condiția menținerii performanțelor academice.

Liderii sindicali cer parlamentarilor să analizeze și să dezbată în regim de urgență inițiativa legislativă. „Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgență a acestei inițiative legislative, astfel încât anul școlar 2026-2027 să înceapă în condiții optime, atât pentru angajații din învățământ, cât și pentru beneficiarii direcți ai sistemului educațional”, se arată în comunicatul organizațiilor sindicale.

Sindicatele din Educație pichetează, mâine, Palatul Parlamentului. Profesorii vor depune peste 160.000 de semnături pentru anularea Legii Bolojan
Sindicatele din Educație pichetează, mâine, Palatul Parlamentului. Profesorii vor depune peste 160.000 de semnături pentru anularea Legii Bolojan

Programul protestului

Acțiunea va avea loc în alveola Parcului Izvor, din fața Palatului Parlamentului, după următorul program:

  • 10:30 – 11:00: adunarea participanților;
  • 11:00 – 13:00: desfășurarea protestului;
  • 13:00 – 13:30: defluirea participanților.

Prin această mobilizare, sindicatele încearcă să crească presiunea asupra legislativului pentru modificarea unor prevederi pe care le consideră nocive pentru sistemul de educație și pentru personalul din învățământ.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Avantaje.ro
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 16:00
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Fanatik.ro
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Imagini din casa în care locuiește Babasha. Și-a cumpărat vilă în Domnești și e vecin cu Dorian Popa
Stiri Mondene 16:38
Imagini din casa în care locuiește Babasha. Și-a cumpărat vilă în Domnești și e vecin cu Dorian Popa
Placa lui Michael Jackson de la București a fost recondiționată. Unde urmează să fie amplasată
Stiri Mondene 16:33
Placa lui Michael Jackson de la București a fost recondiționată. Unde urmează să fie amplasată
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
ObservatorNews.ro
Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Mediafax.ro
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 16:00
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Exclusiv Interviu
Politică 15:26
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
Fanatik.ro
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație