Medicii nu recomandă consumul de apă rece pe caniculă

Menținerea hidratării este esențială pentru protejarea corpului de temperaturile ridicate, mai ales în timpul caniculei. Apa este cea mai bună băutură pentru a regla temperatura corpului și a compensa apa pierdută prin transpirație.

Cu toate acestea, mulți fac greșeala de a consuma apă foarte rece, ceea ce poate provoca un adevărat șoc pentru organism, potrivit portalului de știri sârb Blic.rs, parte a grupului Ringier. Deși un pahar de apă cu gheață poate oferi o senzație de răcorire imediată, medicii avertizează că acest obicei poate fi dăunător pentru sănătate.

Ce se întâmplă cu organismul pe caniculă

În condiții de temperaturi ridicate, organismul intră într-un mod de răcire automată: vasele de sânge se dilată, iar glandele sudoripare devin foarte active pentru a elimina căldura.

Aceasta poate duce la deshidratare și epuizare. Deshidratarea apare atunci când organismul pierde mai multe lichide decât consumă, ceea ce poate afecta capacitatea corpului de a transpira eficient și de a-și menține temperatura normală.

În cazuri severe, poate duce la probleme renale, urinare, crize și chiar la hipovolemie, o condiție potențial letală caracterizată prin scăderea volumului de sânge.

De ce nu trebuie să bei niciodată apă foarte rece pe caniculă

Consumul de apă extrem de rece în timpul unei zile toride poate destabiliza sistemele interne ale corpului.

 „Șocul apare atunci când se consumă apă prea rece, cu gheață sau foarte răcoritoare. Pentru persoanele hipertensive, această practică poate duce la o creștere bruscă a tensiunii arteriale”, explică dr. Goran Milosavljević de la Instituția de Medicină de Urgență din Belgrad, potrivit sursei citate mai sus.

Milosavljević recomandă ca persoanele afectate de căldură să își clătească fața cu apă călduță și să bea lichide treptat: „Nu este rău să luați o soluție sărată sau alimente ușor sărate. De asemenea, fructele pot ajuta, cum ar fi un piersic rece, care este foarte răcoritor”.

Ce se întâmplă dacă bei foarte repede apă rece pe caniculă

Problemele nu sunt cauzate doar de temperatura apei, ci și de momentul și viteza cu care este consumată. Consumul rapid al unei cantități mari de apă rece poate duce la:

  • Contractarea bruscă a mușchilor stomacului;
  • Iritarea gâtului;
  • Creșterea bruscă a tensiunii arteriale;
  • Amețeli temporare cauzate de stimularea sistemului nervos.

În cazurile mai severe, persoanele care suferă de migrene, probleme gastrice sau sinuzită pot experimenta crampe puternice, dureri de cap intense sau senzația cunoscută drept „înghețarea creierului”

„La persoanele cu probleme cardiovasculare, consumul brusc de apă rece sau trecerea rapidă dintr-un spațiu rece într-unul cald poate provoca spasme. La pacienții cu angină pectorală, vasele de sânge rigide se dilată și se contractă greu, ceea ce poate cauza scăderea tensiunii și chiar colaps”, a mai precizat cardiologul Dr. Snežana Bašic.

Cum poate fi înlocuită apa rece în zilele caniculare de vară

Pentru o hidratare sigură și eficientă în zilele caniculare, medicii recomandă:

  • Consumul de apă la temperatura camerei sau ușor răcorită;
  • Evitarea băuturilor foarte reci, în special imediat după expunerea la căldură extremă;
  • Alegerea lichidelor precum soluțiile de rehidratare orală, apa de cocos sau limonada cu un praf de sare, pentru a reface mai rapid nivelul de electroliți.

Pentru a evita problemele cauzate de consumul de apă foarte rece, medicii recomandă aceste sfaturi simple:

  • Așteptați 5-10 minute după ce intrați de afară, pentru a permite corpului să se adapteze;
  • Clătiți fața și mâinile cu apă obișnuită pentru a accelera răcirea naturală;
  • Beți apă în înghițituri mici și evitați să consumați cantități mari dintr-o dată;
  • Evitați băuturile carbogazoase foarte reci imediat după expunerea la căldură intensă;
  • Mențineți hidratarea pe tot parcursul zilei, în loc să așteptați să vă fie sete.

Ce se întâmplă în casă dacă lași geamurile deschise pe caniculă

Vara anului 2026 aduce temperaturi extreme în România, iar multe locuințe devin insuportabil de calde. Potrivit experților citați de Express.uk, obiceiul de a lăsa ferestrele și ușile deschise în timpul zilei, pentru a crea curent, este o greșeală frecventă care accentuează disconfortul termic.

Atunci când termometrele indică peste 35 de grade Celsius la umbră, aerul de afară devine mai cald decât cel din interior.

„În momentul în care deschizi geamurile în mijlocul zilei, permiți maselor de aer fierbinte să pătrundă în locuință, înlocuind aerul mai răcoros captat pe timpul nopții”, explică specialiștii în eficiență termică citați de Express.uk. Rezultatul? În loc să creezi o ventilație răcoritoare, aduci canicula direct în camerele tale.

O altă greșeală des întâlnită este lăsarea ferestrelor neprotejate în fața soarelui. Chiar dacă sunt închise, radiațiile solare pătrund prin sticlă, încălzind suprafețele din interior și creând un efect de seră. Pentru a preveni acest lucru, specialiștii recomandă utilizarea jaluzelelor, rulourilor exterioare sau a draperiilor opace.

„Ecranele montate pe exteriorul geamului sunt cele mai eficiente, deoarece opresc energia termică înainte ca aceasta să intre în casă”, explică experții.

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