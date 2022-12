Vince Chadwick, corespondent al platformei media Devex, a scris într-un mesaj publicat pe Twitter în noiembrie că doar cinci persoane au participat la petrecerea din metavers, organizată de Departamentul pentru Asistență Externă al Comisiei Europene, în încercarea de a-i face pe tineri să fie entuziasmați de UE.

Chadwick a precizat că, în cele din urmă, a fost singurul invitat rămas la petrecere, după „discuții inițiale cu aproximativ cinci alți oameni care au venit”.

Im here at the “gala” concert in the EU foreign aid depts €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL