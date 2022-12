Unul dintre cei cinci participanți la petrecerea organizată de Comisia Europeană în metavers este Vine Chadwick, corespondent al platformei media Devex. După ceva timp, el a rămas singurul participant.

Potrivit sursei citate, doar câțiva dintre cei 44 de oameni care au apreciat trailerul oficial au fost destul de interesați de avatarurile care dansează pe muzică house pe o insulă tropicală ca să se alăture într-un final petrecerii.

Im here at the “gala” concert in the EU foreign aid depts €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL