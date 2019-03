”Nu sunt prea singură că am de făcut vreun comentariu specific. Pot pur şi simplu să spun că poziţia UE rămâne neschimbată. Da, am văzut informaţiile cu privire la ceea ce a spus premierul (României, Viorica Dăncilă). Am văzut totodată şi reacţia preşedintelui (României, Klaus Iohannis) şi de aceea mă limitez doar la acest lucru”, a transmis Maja Kocijancic.

La insistenţele jurnaliştilor, care au subliniat faptul că o astfel de decizie are un impact diplomatic, făcând referire la anularea vizitei pe care trebuia să o efectueze luni în România regele Iordaniei şi a unui forum iordaniano-român, Kocijancic a apreciat că nu este rolul ei să comenteze aceste evoluţii. ”Pot doar repeta că poziţia Uniunii Europene a rămas neschimbată”, a spus ea, potrivit Agerpres.

”Avem contacte regulate cu toate ţările membre pe toate subiectele relevante, dar permiteţi-mi să vă amintesc ce am spus, şi anume remarcile premierului, dar şi cele ale preşedintelui. Deci, după cum am spus, poziţia Uniunii Europene nu s-a schimbat”, a mai spus purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

Regele Iordaniei și-a anulat vizita de trei zile în România care trebuia să înceapă luni după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat, duminică 24 martie, că ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim.

De asemenea, Forumul de afaceri România-Iordania, programat pe 26 martie, a fost, de asemenea, anulat, ca urmare a faptului că întreaga delegație a Regelui Hașemit al Iordaniei nu mai vine în țara noastră.

Viorica Dăncilă a declarat, duminică, în timpul unei vizite private din Statele Unite, că este hotărâtă să mute ambasada României din Israel, la Ierusalim.

„Guvernul României a iniţiat un proces de evaluare a oportunităţii mutării Ambasadei României la Ierusalim. De aceea sunt încântată să anunţ astăzi, în faţa audienţei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toţi actorii constituţionali implicaţi în procesul decizional din ţara mea şi în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României, şi Guvernul pe care îl conduc vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, a spus premierul.

Regele Abdullah al II-lea ar fi trebuit să aibă o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, apoi o întrevedere cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

