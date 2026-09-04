Dincolo de aceste cifre încurajatoare, industria ospitalității se confruntă cu o provocare majoră: prăbușirea utilizării tichetelor de vacanță. În primele șapte luni ale anului 2026, valoarea decontărilor voucherelor către unitățile turistice a scăzut cu 53,56%, coborând de la 871,13 milioane de lei la doar 404,55 milioane de lei.

Litoralul rămâne regele vacanțelor, impulsionat de oferte last-minute și all-inclusive

Riviera Românească a rămas principala destinație aleasă de turiștii autohtoni, județul Constanța atingând o capacitate de 161.191 de locuri de cazare clasificate, o creștere cu 3,1% față de începutul verii. Românii și-au adaptat comportamentul de consum din cauza presiunilor economice, orientându-se tot mai des către ofertele last-minute și vacanțele mai scurte.

Prețul mediu al unui sejur pe litoral a fost de 1.137 de lei de persoană, reprezentând o ușoară creștere, de 3,3%, față de vara anului 2025. Pentru a-și controla mai bine cheltuielile, turiștii au preferat masiv pachetele all-inclusive, un segment în care cererea a crescut cu 18%.

În prezent, litoralul dispune de 70 de hoteluri cu servicii all-inclusive, capacitatea acestora depășind 15.000 de camere (o creștere a ofertei cu peste 20% față de sezonul precedent). Cele mai căutate stațiuni au fost Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn, care au atras peste 65% din totalul rezervărilor touroperatorului BIBI pe segmentul maritim.

O contribuție financiară uriașă pentru economia județului Constanța, estimată la aproximativ 400 de milioane de euro, a fost generată de noul concept de divertisment NIBIRU. Acesta, alături de festivalul Beach, Please!, a generat un trafic record de peste 2,6 milioane de vizite pe durata întregului sezon.

Evoluții diferite pentru Delta Dunării și destinațiile interne

În timp ce litoralul s-a bucurat de un public numeros, alte regiuni din țară au avut evoluții oscilante. Delta Dunării și-a păstrat un nivel stabil al rezervărilor, asemănător cu cel din anul anterior, dar nu a reușit să egaleze cifrele din 2024. Tariful mediu pentru o vacanță în Deltă (cu o durată de 3,2 nopți) a fost de 869 de lei de persoană.

Turismul rural și vacanțele de tip city-break pe plan intern au raportat ușoare scăderi în preferințele turiștilor, fiind afectate de valurile de caniculă și de concurența acerbă a ofertelor externe. În schimb, turismul de aventură a înregistrat o creștere notabilă, de peste 20%, un indiciu clar al interesului tot mai mare pentru experiențele active în mijlocul naturii.

Apel pentru măsuri de sprijinire a turismului românesc

Situația dificilă generată de scăderea decontărilor pentru voucherele de vacanță i-a determinat pe reprezentanții asociațiilor patronale să ceară intervenția statului.

„Românii își doresc să călătorească, dar aleg mai atent perioada, durata sejurului și serviciile incluse. Această revenire trebuie susținută, mai ales într-un context în care bugetele familiilor rămân sub presiune, iar operatorii se confruntă cu costuri ridicate. Avem nevoie de un sistem de vouchere predictibil, de măsuri care să încurajeze vacanțele în România”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

În anticiparea anului viitor și pentru a sprijini familiile să își planifice bugetele, operatorii din turism au deschis deja programul de „Înscrieri Timpurii” pentru vara 2027, menținând tarife comparabile cu cele din acest sezon estival.

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