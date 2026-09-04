„Inundaţiile au afectat principalele artere rutiere, copaci şi linii electrice s-au prăbuşit, iar zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric”, a declarat joi primarul oraşului Toronto, Olivia Chow.

Footage captured flooding in a Toronto bus following heavy rainfall on Wednesday. https://t.co/dUJb5R4MCa pic.twitter.com/pwxZEsPJIw — ABC News (@ABC) September 3, 2026

Fenomenele meteorologice violente sunt neobişnuite pentru Toronto, unde miercuri, în doar câteva ore, a căzut o cantitate de precipitaţii mai mare decât media totală pentru luna septembrie.

Rafalele de vânt, care au atins viteze de până la 84 de kilometri pe oră, au deteriorat unele infrastructuri, inclusiv un stadion cu o capacitate de 50.000 de locuri.

Storm seriously damages stadium in Toronto where AC/DC are scheduled to perform



The new Rogers Stadium in Toronto was hit by a powerful storm. The arenas stands, designed to accommodate 50,000 spectators, suffered serious damage.



AC/DC are scheduled to perform here on… pic.twitter.com/oydkUU1Kfu — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026

Traficul aerian a fost, de asemenea, perturbat miercuri seara.

„Este ceea ce s-ar numi o furtună a secolului”, a afirmat directorul general al serviciilor municipale, Paul Johnson.

Streets of downtown, Toronto FLOODED with rain 😮 pic.twitter.com/uGf1YzPGkI — RTN (@RTNToronto) September 2, 2026

Peste 50.000 de gospodării din Toronto și împrejurimile orașului erau încă fără curent electric joi, potrivit furnizorului de energie electrică din provincia Ontario, în timp ce operaţiunile de curăţare a drumurilor, dintre care unele sunt încă închise, erau în curs de desfăşurare.

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