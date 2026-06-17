Măsura vine în ajunul unui summit european crucial și marchează o schimbare majoră în modul în care UE abordează sprijinul pentru Kiev, încercând să echilibreze ajutorul umanitar cu nevoile militare stringente ale Ucrainei.

„Să nu subminăm capacitatea legitimă a Ucrainei de a se apăra”

Într-o scrisoare oficială adresată liderilor europeni, Ursula von der Leyen a subliniat că Uniunea Europeană își va menține angajamentul de a-i proteja pe cei vulnerabili, însă fără a bloca eforturile de război ale Kievului în fața agresiunii ruse.

„Vom oferi protecție ucrainenilor atât timp cât este necesar, dar în același timp vom sprijini Ucraina în hotărârea sa de a se apăra împotriva agresiunii rusești. Prin urmare, Comisia va propune prelungirea protecției temporare acordate persoanelor care fug de războiul din Ucraina, limitând în același timp domeniul său de aplicare pentru a se asigura că o nouă prelungire nu subminează capacitatea legitimă a Ucrainei de a se apăra”, a explicat președinta Comisiei Europene.

Noua reglementare urmărește în mod direct excluderea de la protecție a bărbaților ucraineni de vârstă militară, precum și a celor care au părăsit ilegal teritoriul ucrainean pentru a scăpa de încorporare.

Cadrul legal actual: cine poate fi mobilizat și cine are interdicție de plecare

Conform legii marțiale instituite în Ucraina, regulile privind deplasarea și mobilizarea bărbaților au suferit modificări succesive pe parcursul conflictului.

În prezent, interdicția de a părăsi Ucraina se aplică tuturor bărbaților apți de luptă cu vârste cuprinse între 22 și 60 de ani.

Tinerii între 18 și 22 de ani au avut și ei interdicție de plecare din țară până în luna august a anului trecut. Ridicarea acestei restricții a provocat un exod masiv al tinerilor către statele europene.

Persoanele cu vârsta de peste 25 de ani pot fi încorporate obligatoriu în rândurile forțelor armate ale Ucrainei.

În schimb, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani nu sunt vizați de mobilizarea obligatorie, însă se pot înrola în armată ca voluntari.

Războiul de uzură și criza acută de personal de la Kiev

Modificarea strategiei europene vine într-un moment critic. Conflictul, intrat deja în al cincilea an, s-a transformat într-un sângeros război de uzură, în care ambele tabere înregistrează pierderi umane masive și greu de înlocuit.

Dacă primele luni ale invaziei au fost caracterizate de un val puternic de patriotism, în care mii de voluntari au luat cu asalt centrele de recrutare, situația actuală este complet diferită. Kievul a fost nevoit să treacă la măsuri dure de mobilizare obligatorie, o decizie extrem de nepopulară.

Această realitate a dus la o explozie a tentativelor de fugă din țară, cazuri extinse de corupție în rândul oficialilor militari, dezertări și tactici agresive ale ofițerilor recrutori, care apelează uneori la metode brutale pe străzi.

Situația din interiorul Ucrainei reflectă disperarea multor cetățeni: mulți bărbați evită complet să mai iasă din case de teama patrulelor militare.

Conform datelor oficiale furnizate de autoritățile de la Kiev, în prezent, aproximativ două milioane de bărbați ucraineni trăiesc ascunși, refuzând să se înregistreze pe listele oficiale de mobilizare.

Prin decizia anunțată de Ursula von der Leyen, UE trimite un semnal clar că Occidentul nu va mai reprezenta un refugiu legal pentru cei care evită datoria militară.

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