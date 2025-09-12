Accidentul a avut loc în timpul lucrărilor de întreținere a autostrăzii. Utilajul masiv a avansat necontrolat, lovind trei muncitori. Doi dintre aceștia au murit pe loc, iar al treilea a fost dus de urgență la spital. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a decedat ulterior din cauza rănilor grave, conform The Sun.

Victimele au fost identificate ca fiind Iury Suellington Andrade da Silva, Francisco de Albuquerque Silva și Jordel Freitas Cupertino dos Anjos. Toți trei erau angajați recent, cu mai puțin de o lună în urmă, de consorțiul Nova Rota do Oeste, care superviza lucrările.

Autoritățile braziliene investighează circumstanțele care au dus la acest incident. Una dintre întrebările principale este cum un compactor, care se deplasează de obicei cu viteza redusă, a reușit să lovească trei muncitori consecutiv. Experții analizează posibile deficiențe în comunicare, vizibilitate și măsuri de siguranță la locul de muncă.

Într-o declarație, Nova Rota do Oeste a transmis că „regretă decesele, a reacționat imediat după ce a fost informată și cooperează cu anchetatorii”. Compania a promis să sprijine investigația și să revizuiască protocoalele de siguranță pentru a preveni tragedii similare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE