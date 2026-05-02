Compania se afla în al doilea proces de faliment și se confrunta cu dificultăți financiare serioase cu mult înainte ca războiul din Iran să ducă la creșterea prețurilor combustibilului pentru avioane.

Falimentul Spirit Airlines afectează 17.000 de oameni

Al optulea cel mai mare operator aerian din SUA a încercat să ajungă la un acord cu Administrația Donald Trump pentru un pachet de salvare în ultimul moment, însă un grup important de creditori a respins propunerea.

Spirit este prima companie aeriană importantă din SUA care își încetează activitatea din motive financiare în ultimii 25 de ani.

Prăbușirea sa a lăsat milioane de pasageri blocați: compania a anulat toate zborurile, și-a închis serviciul de relații cu clienții și le-a cerut pasagerilor să nu se mai prezinte la aeroport.

Cei care au bilete vor primi rambursări și au fost sfătuiți să își reprogrameze călătoriile la alte companii aeriene.

„Suntem mândri de impactul modelului nostru cu tarife ultrareduse asupra industriei în ultimii 34 de ani și speram să ne servim clienții mulți ani de-acum înainte. Cu mare dezamăgire anunțăm că, la 2 mai 2026, Spirit Airlines a început încetarea ordonată a operațiunilor, cu efect imediat”, a transmis compania într-un comunicat.

Decizia va lăsa fără loc de muncă 17.000 de persoane, inclusiv 14.000 de angajați Spirit și mii de contractori și alți lucrători dependenți de companie.

Eliminarea zborurilor Spirit va duce, cel mai probabil, la creșterea tarifelor în întreaga industrie aeriană din SUA.

Ce fac pasagerii care aveau bilete la Spirit Airlines

Pasagerii care dețin bilete la Spirit vor trebui să găsească rapid alternative de călătorie.

Într-o informare adresată clienților, compania a precizat că nu poate ajuta la reprogramarea zborurilor pe alte companii, însă va rambursa automat biletele achiziționate direct cu cardul.

Cei care au cumpărat bilete prin agenții de turism „trebuie să contacteze direct agenția pentru a solicita rambursarea”.

Clienții care au rezervat folosind alte metode – inclusiv vouchere, credite sau puncte de fidelitate – ar putea să nu mai recupereze banii. În mod obișnuit, companiile care își încetează activitatea nu mai onorează astfel de beneficii, iar eventualele rambursări vor fi stabilite în cadrul procedurii de faliment.

Pasagerii aflați deja în călătorie trebuie să găsească locuri la alte companii, ceea ce poate fi costisitor: biletele cumpărate în ultimul moment sunt cele mai scumpe, iar Spirit a precizat că nu va rambursa cheltuielile suplimentare generate de anulări, deși asigurările de călătorie ar putea acoperi aceste costuri.

Mai multe companii aeriene din SUA au anunțat că vor sprijini pasagerii afectați, inclusiv prin plafonarea tarifelor pe rutele directe operate anterior de Spirit.

Compania anunțase un acord cu creditorii, dar după 3 zile a început războiul din Iran

Spirit nu a mai fost profitabilă de la pandemia de COVID și a avertizat în repetate rânduri în ultimii ani că există „îndoieli semnificative” privind capacitatea sa de a continua operațiunile. Compania a intrat în faliment de două ori, cel mai recent în august 2025.

În februarie, anunțase că a ajuns la un acord cu creditorii pentru a ieși din faliment cu datorii reduse și posibilitatea de a continua zborurile.

Însă, la doar trei zile după acest anunț, a izbucnit războiul din Iran, reducând cu aproximativ 20% oferta globală de petrol și ducând la creșteri masive ale prețurilor combustibilului pentru avioane.

Costurile ridicate ale combustibilului au afectat toate companiile aeriene americane. Acesta este al doilea cel mai mare cost din industrie, după forța de muncă.

American Airlines a declarat că fiecare creștere cu un cent a prețului combustibilului înseamnă 50 de milioane de dolari în plus pe an. United Airlines a avertizat că ar putea avea cheltuieli suplimentare de 11 miliarde de dolari dacă prețurile rămân ridicate.

Companiile mari au reușit să atenueze impactul prin creșterea tarifelor și reducerea zborurilor, însă operatorii mai mici, precum Spirit, au întâmpinat dificultăți, deoarece modelul lor depinde de tarife foarte scăzute.

Compania intrase de două ori în faliment, salvarea de la Administrația Trump, respinsă

Un avocat al companiei a declarat săptămâna trecută în instanță că Spirit era în „discuții foarte avansate” cu Administrația Trump pentru un pachet de salvare.

Însă un grup important de creditori a respins planul, deoarece acesta ar fi oferit guvernului controlul asupra majorității acțiunilor companiei.

Președintele Donald Trump a recunoscut că acordul ar putea să nu fie posibil: „Analizăm situația, dar dacă nu putem ajunge la un acord bun, nimeni nu a reușit până acum. Aș vrea să salvăm locurile de muncă, dar vom face un anunț astăzi”.

Ideea unui ajutor de stat pentru o singură companie a stârnit critici atât în industrie, cât și în rândul republicanilor din Congres.

Prețurile vor crește în întreaga industrie

Cu aproximativ o oră înainte de anunțul oficial, angajații au fost informați că își vor pierde locurile de muncă. Sindicatul însoțitorilor de bord a transmis celor 5.000 de membri: „Vă aducem cea mai grea veste din viața noastră: Spirit își va înceta definitiv activitatea la ora 3:00 (dimineața), pe 2 mai”.

În 2025, Spirit era a opta cea mai mare companie aeriană din SUA după numărul de locuri oferite.

A fost un pionier al tarifelor ultrareduse, percepând taxe suplimentare pentru servicii precum bagajele de mână. Acest model a dus la scăderea prețurilor în întreaga industrie și a determinat companii mari precum Delta Air Lines sau Southwest Airlines să introducă bilete „economy de bază”.

Potrivit companiei de analiză Cirium, Spirit avea programate aproximativ 9.000 de zboruri în luna mai, cu 1,8 milioane de locuri, adică aproximativ 300 de zboruri și 60.000 de pasageri pe zi afectați.

Eliminarea celor 2% din zborurile interne din SUA operate de Spirit va duce la creșterea tarifelor în întreaga industrie.

Falimentele sunt frecvente în aviație, un sector cu costuri foarte mari pentru aeronave și personal și expus fluctuațiilor prețului combustibilului și cererii. În ultimii 25 de ani, opt mari companii aeriene americane au intrat în faliment.

De obicei, acestea sunt preluate de rivali mai stabili, ceea ce a dus la consolidarea pieței. Astăzi, patru companii mari – United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines și Southwest Airlines – controlează aproximativ 80% din zborurile disponibile.

Totuși, închiderea completă a unei companii aeriene este mult mai rară. Dispariția Spirit este prima de acest tip de la falimentul Midway Airlines, imediat după atacurile de la 11 septembrie 2001.

Cum au modificat criza politică și moțiunea de cenzură intenția de vot pentru AUR și PSD și câți români vor plecarea lui Bolojan - Sondaj CURS
