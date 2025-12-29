Russian Field este o companie rusească privată specializată în sondaje social-politice și cercetări sociologice. Începând cu 2022, compania a început o colaborare și cu organizații etichetate drept „agenți străini”.

Compania a devenit cunoscută pentru studiile privind atitudinea rușilor față de războiul din Ucraina, dar și pentru cercetări referitoare la subiecte politice și sociale sensibile (alegerile prezidențiale, lista „agenților străini”, interzicerea avorturilor, violența domestică)

Majoritatea cetățenilor ruși nu au fost în măsură să numească o anumită persoană ca fiind „Omul Anului 2025”.

Conform rezultatelor unui sondaj publicat de compania Russian Field pe canalul său de Telegram, varianta „Nimeni” a fost aleasă de 35% dintre respondenți.

„Nimeni” a fost urmat de președintele Vladimir Putin, nominalizat de 33% dintre participanți.

Conform datelor furnizate de Russian Field, procentul de respondenți care l-au nominalizat pe Vladimir Putin ca „Omul Anului” crește odată cu vârsta.

Aproape jumătate dintre respondenții cu vârsta de peste 60 de ani l-au ales pe președintele Rusiei. În schimb, tinerii au întâmpinat dificultăți în a oferi un răspuns clar sau au ales să își desemneze părinții sau partenerii de viață pentru această distincție simbolică.

Pe lângă aceste opțiuni, alte nume menționate în sondaj sunt președintele SUA, Donald Trump, cu un procentaj de 4%, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, cu 1%, artista Larisa Dolina și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fiecare cu câte un procent.

În plus, 8% dintre respondenți s-au desemnat pe ei înșiși sau pe apropiații lor drept „Omul Anului”, iar 1% au ales participanții la războiul din Ucraina.

Printre alte personalități amintite, dar care au înregistrat mai puțin de 1% din voturi, se numără omul de afaceri Elon Musk, cântăreața Alla Pugaciova, premierul rus Mihail Mișustin, ministrul apărării Andrei Belousov și jucătorul de hochei Aleksandr Ovecikin.