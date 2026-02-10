Informațiile despre Viktor Vasin ascunse de FSB

„Complicele” arestat pentru împușcarea generalului Alekseev se numește Viktor Vasin. În vârstă de 66 de ani, Viktor Vasin a fost angajat ultima dată la Centrul Științific și Tehnic Atlas, care funcționează sub egida FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic, și produce mijloace de criptografie pentru serviciile secrete rusești. Această informație provine din cartea de muncă a lui Vasin, notează iStories.

Centrul Atlas este un institut înființat pe vremea Uniunii Sovietice pentru dezvoltarea sistemelor de comunicații securizate ale statului. În anii 2000, centrul a intrat oficial sub controlul FSB, ca structură a concernului de apărare Rostec. În prezent, NTȚ Atlas produce mijloace de criptografie, telefoane mobile securizate și instrumente software-hardware pentru detectarea atacurilor cibernetice, pe baza licențelor FSB și ale Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse.

Viktor Vasin a lucrat până în iulie 2025 ca specialist principal în apărare civilă și situații de urgență la NTȚ Atlas. El a deținut funcții similare – inspector sau inginer în domeniul apărării civile și al siguranței împotriva incendiilor – în numeroase companii comerciale și întreprinderi de stat din sectorul civil.

Conform unor documente obținute de iStories, Viktor Vasin este absolvent al unei filiale a Academiei Militare de Comunicații Budionnovsk. După cum a indicat Vasin în unul dintre CV-urile sale, el a ocupat funcția de șef de stat major într-un regiment și șef al unei stații de comunicații prin satelit. Aceste funcții necesită deținerea gradului militar de locotenent-colonel.

Fiul „complicelui” este, de asemenea, ofițer al armatei ruse

Vasin a lucrat în perioada 2000-2012 în orașul militar închis Noghinsk-9, care găzduiește centrul de testare nr. 69 al Marinei Ruse, precum și Centrul Principal de Recunoaștere a Situației Spațiale. Noghinsk-9 face parte din Armata 15 a Forțelor Aeriene Speciale, care este responsabilă de detectarea în timp util a lansărilor de rachete nucleare în direcția Rusiei.

Fiul lui Vasin este, de asemenea, ofițer al armatei ruse. În 2003, Vasin Jr. a absolvit Academia Militară a Forțelor Armate Strategice a Rusiei, numită după Petru cel Mare, și a servit câțiva ani pe bază de contract, lucrând cu mijloace de comunicații și călătorind în misiuni în străinătate. După ce a ieșit din serviciul activ, Vasin Jr. a lucrat ca agent de pază la întreprinderi comerciale.

FSB nu menționează legăturile lui Vasin cu serviciile secrete și îl numește doar „susținător al Fondului pentru combaterea corupției” al lui Aleksei Navalnîi, un fost lider al opoziției ruse declarat mort în închisoare.

Viktor Vasin, acuzat de legături cu fundația lui Aleksei Navalnîi

FSB îl acuză pe Viktor Vasin că „a participat la acțiuni de protest la Moscova, s-a înregistrat pe site-urile «Vot inteligent» și «Sediul lui Navalnîi» și a publicat pe rețelele sociale postări împotriva amendamentelor la Constituția Federației Ruse (prin care Vladimir Putin și-a atribuit noi mandate la Kremlin – n.r.) și în sprijinul liderului Frontului de Stânga, Serghei Udalțov, condamnat pentru activități extremiste”.

Generalul-locotenent Vladimir Alekseev (64 de ani) a fost împușcat vineri dimineață în timp ce ieșea din apartamentul său de pe șoseaua Volokolamskoe 22 din Moscova. Transportat de urgență la spital și operat, generalul a supraviețuit, dar se află în continuare în comă indusă.

Vladimir Alekseev este prim-adjunct, adică locțiitor, al șefului Direcției Generale a Statului Major General al Armatei Ruse (GRU). El a fost unul dintre arhitecții înființării companiilor militare private Wagner și Redut. În plus, a coordonat operațiuni de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016 și s-a implicat în atacul cu Noviciok comis pe teritoriul britanic în martie 2018.

Povestea spusă de FSB în cazul împușcării generalului Alekseev

Doi suspecți au fost arestați de FSB în acest caz, dintre care unul în Dubai. FSB susține că autorul ar fi un ucrainean cu cetățenie rusă, Liubomir Korba, iar complicele acestuia – Viktor Vasin. Deși generalul Alekseev are numeroși inamici în Rusia, inclusiv în GRU, în FSB și în forțele paramilitare pe care le-a creat, Moscova dă vina pe Kiev în contextul negocierilor de pace sub medierea Statelor Unite și susține că Liubomir Korda a fost recrutat în vara anului trecut și a acționat la instrucțiunile Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Mai mult decât atât, FSB a inclus în povestea sa și o parte de vină pentru serviciile secrete poloneze, pretinzând că acestea au oferit asistență SBU și l-au implicat pe fiul presupusului atacator, Lubos Korba, care ar ava cetățenia Poloniei.

De asemenea, în dosar apare și vecina generalului Alekseev, Zinaida Serebrițkaia, care ar fi ascuns o cheie electronică pentru Korba și ar fi plecat în Ucraina.

