Potrivit unor surse apropiate dosarului citate de Kommersant, doi suspecți – atacatorul și un complice – au fost arestați și urmează să fie interogați duminică în cazul împușcării generalului Alekseev. Un canal de Telegram cu legături cu un prieten al liderului rus Vladimir Putin susține că atacatorul a fost arestat tocmai în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Autoritățile ruse nu au furnizat deocamdată informații despre cei doi suspecți.

Vladimir Alekseev, împușcat imediat după încheierea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi

Vladimir Alekseev (64 de ani), locțiitorul șefului GRU Igor Kostiukov, a fost împușcat vineri dimineața în timp ce ieșea din apartamentul său din Moscova. Presa de propagandă a Kremlinului susține că generalul a încercat să-l dezarmeze pe atacator după ce a fost împușcat într-un braț și într-un picior, apoi în piept.

O purtătoare de cuvânt a Comitetului de Investigații al Federației Ruse a declarat că atacatorul a tras mai multe focuri asupra generalului Alekseev, după care a fugit imediat. Comitetul de Investigații, responsabil de cele mai sensibile dosare pentru Kremlin, a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și trafic ilegal de arme, dar nu a emis nicio ipoteză asupra motivațiilor atacului.

Generalul Vladimir Alekseev a fost împușcat a doua zi după încheierea celei de-a doua runde de negocieri trilaterale americano-ucrainene-ruse de la Abu Dhabi. Delegația rusă de la negocierile de la Abu Dhabi a fost condusă de șeful GRU, Igor Kostiukov.

Serghei Lavrov acuză Ucraina, în timp ce Ucraina suspectează o înscenare rusă

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat imediat Ucraina de un „atac terorist” comis, potrivit lui, pentru a perturba procesul de negocieri. În replică, șeful diplomației ucrainene, Andrîi Sîbiha, a declarat că țara sa „nu are nicio legătură” cu împușcarea.

În același timp, surse din Administrația Prezidențială de la Kiev au declarat pentru Novini.LIVE că are loc o evaluare asupra cazului, dar nu este exclusă o înscenare a părții ruse pentru a perturba procesul de pace.

Surse citate de The Washington Post spun că agențiile occidentale de informații nu cred în teoria implicării Ucrainei, așa cum a susținut Lavrov. „Serviciile ucrainene de informații au efectuat atacuri similare în trecut, dar ar fi o nebunie pură din partea lor să facă acest lucru acum”, a declarat un fost oficial de rang înalt din serviciile secrete americane.

Unii observatori ai războiului din Ucraina speculează asupra unei posibile înscenări din partea Kremlinului pentru a tergiversa procesul de pace și a da vina pe conducerea de la Kiev.

Un general spion implicat în atacuri grave împotriva Occidentului

Născut în 1961 în regiunea ucraineană Vinița, Vladimir Alekseev a absolvit o școală militară din Reazan și a intrat în structurile armatei ruse după destrămarea Uniunii Sovietice, avansând până la comanda forțelor speciale Spețnaz.

Generalul deține, din 2011 încoace, postul de prim-adjunct al șefului serviciului secret militar GRU, funcție din care a coordonat „activitățile cibernetice malițioase” în cursul alegerilor prezidențiale americane din 2016, atacul cu Noviciok comis în martie 2018 în Marea Britanie și companiile de mercenari implicate în războiul împotriva Ucrainei.

Din cauza acestor activități rău-intenționate, el a fost plasat pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei și Uniunii Europene.

