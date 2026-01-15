Este vorba despre comuna Budureasa, din județul Bihor, unde autoritățile locale vor să realizeze primul foraj de apă geotermală din zona montană a județului, relatează Bihoreanul.

Potrivit studiilor geologice, în subsolul comunei Budureasa există un zăcământ important de apă termală, cu temperaturi cuprinse între 60 și 70 de grade Celsius. Exploatarea acestei resurse ar putea asigura încălzirea clădirilor publice din comună, însă costurile sunt ridicate.

„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a declarat primarul comunei Budureasa, Adrian Magda.

Investiția totală este estimată la aproximativ 36 de milioane de lei și vizează realizarea unui sistem de termoficare bazat pe apă geotermală.

Acesta ar urma să deservească sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul uman și un muzeu local. Toate aceste clădiri sunt încălzite acum cu lemne, la fel ca majoritatea locuințelor din Budureasa.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus primarul.

Budureasa nu este însă singura localitate din județ cu potențial geotermal. În Bihor, există deja licențe de exploatare a apei geotermale în orașe precum Oradea, Beiuș, Aleșd, Săcuieni, Marghita, dar și în mai multe comune.

Totodată, comuna din Munții Apuseni deține și un zăcământ de magneziu, pentru care a fost acordată o licență de explorare, însă exploatarea nu a început încă.