Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, a explicat de ce municipiul bihorean este singurul oraș din țară care a reușit o modernizare completă a sistemului de termoficare, potrivit Ziare.com.
„Oradea e exemplul cel mai bun pentru ce înseamnă să ai oameni buni. Au avut o echipă care a știut să scrie proiecte, să planifice și să gândească în perspectivă. Au lucrat cu o listă clară de investiții, ținută la sertar. Când apărea o nouă linie de finanțare, scoteau proiectul, îl aveau gata”, a explicat Otilia Nuțu.
Investițiile europene au transformat complet sistemul. În prezent, Termoficare Oradea finalizează instalarea a patru motoare termice în cogenerare și două cazane cu apă fierbinte, printr-un proiect de 235 de milioane de lei.
Echipamentele sunt aproape gata, personalul e pregătit, iar până la sfârșitul lunii noiembrie acestea ar trebui să fie funcționale, proiectul fiind finalizat în proporție de 95%.
„Punerea în funcțiune poate fi făcută doar în sezonul rece. Echipamentele produc căldură în cantitate mare, iar aceasta trebuie consumată”, a precizat Ioan Maghiar, manager de proiect în cadrul Primăriei Oradea, potrivit Bihoreanul.
Mai mult, orașul a integrat cu succes energia geotermală în sistemul centralizat.
„E adevărat, orașul a avut norocul să știe exact unde există potențial geotermal. Resursa fusese deja explorată. Dar avantajul real a fost că autoritățile au făcut rapid calculele economice și au știut cum să integreze acea energie în sistem”, a adăugat Nuțu.
Orădenii pot gestiona consumul de energie termică direct de pe telefon.
„Când ai o echipă competentă și un plan de 10–15 ani, sistemul devine predictibil. Iar dacă la București lumea consideră un lux să-ți reglezi temperatura dintr-o aplicație, la Oradea e deja normalitate. Acolo poți controla de pe telefon căldura din apartament. Pentru bucureșteni poate părea science-fiction, dar e realitate”, a subliniat experta.
Succesul Oradei nu ține doar de fonduri, ci și de continuitatea administrativă.
„E un lucru rarisim la noi să nu arunci la coș ce a făcut precedentul, ci să construiești mai departe”, spune Otilia Nuțu.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.