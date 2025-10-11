Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, a explicat de ce municipiul bihorean este singurul oraș din țară care a reușit o modernizare completă a sistemului de termoficare, potrivit Ziare.com.

„Oradea e exemplul cel mai bun pentru ce înseamnă să ai oameni buni. Au avut o echipă care a știut să scrie proiecte, să planifice și să gândească în perspectivă. Au lucrat cu o listă clară de investiții, ținută la sertar. Când apărea o nouă linie de finanțare, scoteau proiectul, îl aveau gata”, a explicat Otilia Nuțu.

Investițiile europene au transformat complet sistemul. În prezent, Termoficare Oradea finalizează instalarea a patru motoare termice în cogenerare și două cazane cu apă fierbinte, printr-un proiect de 235 de milioane de lei.

Echipamentele sunt aproape gata, personalul e pregătit, iar până la sfârșitul lunii noiembrie acestea ar trebui să fie funcționale, proiectul fiind finalizat în proporție de 95%.

„Punerea în funcțiune poate fi făcută doar în sezonul rece. Echipamentele produc căldură în cantitate mare, iar aceasta trebuie consumată”, a precizat Ioan Maghiar, manager de proiect în cadrul Primăriei Oradea, potrivit Bihoreanul.

Mai mult, orașul a integrat cu succes energia geotermală în sistemul centralizat.

„E adevărat, orașul a avut norocul să știe exact unde există potențial geotermal. Resursa fusese deja explorată. Dar avantajul real a fost că autoritățile au făcut rapid calculele economice și au știut cum să integreze acea energie în sistem”, a adăugat Nuțu.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Orădenii pot gestiona consumul de energie termică direct de pe telefon.

„Când ai o echipă competentă și un plan de 10–15 ani, sistemul devine predictibil. Iar dacă la București lumea consideră un lux să-ți reglezi temperatura dintr-o aplicație, la Oradea e deja normalitate. Acolo poți controla de pe telefon căldura din apartament. Pentru bucureșteni poate părea science-fiction, dar e realitate”, a subliniat experta.

Succesul Oradei nu ține doar de fonduri, ci și de continuitatea administrativă.

„E un lucru rarisim la noi să nu arunci la coș ce a făcut precedentul, ci să construiești mai departe”, spune Otilia Nuțu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE